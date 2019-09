Vivi il Verde nel fine settimana a Colorno, nella Reggia e nel giardino

Da venerdì 20 a domenica 22 settembre nella Reggia di Colorno e nel suo Parco si svolgerà la manifestazione “Vivi il Verde”, che propone visite, passeggiate e letture, iniziative varie per tutte le età.

Il progetto, promosso dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia – Romagna, coinvolge dal 2014 giardini, parchi e aree verdi, pubblici e privati: quest’anno saranno 150 gli appuntamenti in oltre 70 luoghi diversi, sparsi su tutto il territorio regionale.

Il tema dell’edizione 2019 è: “intelligenza della natura e progetto umano”. L’idea classica di giardino inteso come progetto dell’artificio umano e della sua preminenza sull’elemento naturale (ovvero luogo delle delizie, di ristoro, teatro della rappresentazione domestica, etc.) si amplia verso una riflessione globale sulle forme possibili di una nuova alleanza tra l’uomo e la natura, un necessario rapporto simbiotico che garantisca lo sviluppo sociale, la qualità della vita futura e la sopravvivenza della pluralità delle specie viventi.

Nella Reggia di Colorno il programma è organizzato dal gestore della Reggia Antea Progetti, in collaborazione con il Comando Carabinieri Forestale di Parma, il Circolo Fotografico Color’s Ligt e il gruppo di lettura Avivavoce dell’IC Belloni di Colorno.

La manifestazione è stata presentata stamattina in Provincia dal Presidente della Provincia Diego Rossi, dal Sindaco di Colorno Christian Stocchi col consigliere delegato al Verde Maurizio Segnatelli, da Antonella Balestrazzi Presidente di Antea Progetti e servizi per la cultura e il turismo, Pier Luigi Montali presidente del Circolo Fotografico di Colorno Color's Light e da Maria Grazia Serradimigni del gruppo di lettura Avivavoce dell'IC Belloni di Colorno.

“Apprezziamo molto questa iniziativa, che valorizza ulteriormente il Parco della Reggia – ha dichiarato il Presidente della Provincia Diego Rossi – un parco di cui la Provincia ha di recente sistemato la parte romantica, continuando nell’opera costante di manutenzione, messa in sicurezza e mantenimento della piena fruibilità di questo patrimonio comune.”

IL PROGRAMMA

Venerdì 20 settembre 2019 – mattino 10 e 11:30 – pomeriggio 15 e 16:30

VISITE GUIDATE ALLA REGGIA DI COLORNO

Luogo: Colorno, Spazi museali interni della Reggia

Visita guidata agli Appartamenti del Duca e della Duchessa al Piano Nobile con affacci sul giardino all’italiana. Appartamento di Ferdinando di Borbone e Cappella Ducale di San Liborio.

Costo: biglietto intero € 6,50; biglietto ridotto € 5,50; biglietto ridotto gruppi € 4,50; biglietto famiglia 2 adulti + 1 bambino fino a 14 anni di età € 13,50 – 2 adulti+ 2 bambini fino a 14 anni € 18,00 – 2 adulti/3 bambini fino a 14 anni € 22,5

Numero partecipanti: 50 persone per gruppo

Sabato 21 settembre 2019

GARDEN TOUR, SCATTI BOTANICI E DELLA NATURA, CACCIA ALL’ALBERO E PICNIC VERDE NEL PARCO

Luogo: Colorno, Giardino Storico della Reggia – Piazza Garibaldi

GARDEN TOUR – 10 e 11:30

Una passeggiata guidata all’interno del Giardino Storico lungo le gallerie del verde e all’interno dell’area ottocentesca recentemente rinnovata e riaperta al pubblico. Una guida d’eccezione, il col. Pier Luigi Fedele, Comandante Carabinieri forestale di Parma, accompagnerà i visitatori in due “garden tour”: uno all’insegna del verde e delle caratteristiche botaniche e l’altro alla scoperta dell’avifauna del Giardino.

Gratuito

Cosa serve: binocolo per la visita all’avifauna

A chi è rivolto: adulti e bambini

Gruppo: massimo 50 persone

Prenotazione consigliata entro il 18 settembre 2019

SCATTI BOTANICI (telefonare per orario)

Un esperto illustrerà come realizzare uno “scatto botanico”.

ViVi il Verde del Giardino Storico della Reggia attraverso la fotografia, stimolando la curiosità e assaporando il piacere di scoprire osservando. In collaborazione con G.F. Color’s Light, Colorno

Gratuito

Cosa serve: qualunque strumento fotografico

A chi è rivolto: adulti e bambini dai 12 anni

Gruppo: massimo 20 persone

Prenotazione: consigliata

CACCIA ALL’ALBERO – ore 16

Alla scoperta del Giardino e del suo bosco e sottobosco, attraverso la ricerca di alcune delle piante che “vivono” attualmente nella zona che è nata “campestre” all’epoca di Filippo di Borbone e Luisa Elisabetta di Francia. Ai “ricercatori” sarà consegnato un pieghevole che aiuterà all’osservazione. Saranno premiati i primi tre “ricercatori” che si presenteranno in biglietteria entro le ore 18 di sabato

Costo: € 6,50

Cosa serve: voglia di scoprire, conoscere, divertirsi

A chi è rivolto: adulti e bambini dai 10 anni

Gruppo: la “caccia” è libera e individuale

Prenotazione: non necessaria

PICNIC VERDE NEL PARCO: cestino su prenotazione

Domenica 22 settembre 2019 dalle 15:30

LA REGGIA E IL SUO GIARDINO

Luogo: Colorno, Giardino Storico della Reggia – Piazza Garibaldi

Visita guidata a tema negli Appartamenti del Duca e della Duchessa al Piano Nobile della Reggia e nel Giardino Storico, per ri-VIVERE quanto hanno realizzato gli architetti nella petit Versailles dei Duchi di Parma. Il Giardino venne progettato, durante i Borbone, nel 1754 da Francois Anquetil detto De Lisle che ha immaginato tre sezioni distinte per stile e funzione: il Parterre, nell’area direttamente prospiciente la Reggia, con giochi d’acqua, il Giardino campestre, con statue in marmo, ed infine il serraglio, destinato ad uso di caccia. Ma prima com’era? E adesso? E’ l’occasione per scoprirlo.

Costo: € 5,50; biglietto famiglia: 2 adulti + 1 bambino fino a 14 anni di età € 13,50; 2 adulti + 2 bambini fino a 14 anni di età € 18,00; 2 adulti + 3 bambini fino a 14 anni di età € 22,50

Iscrizione obbligatoria entro il 18/09/2019

APRÈS-MIDI SUR L’HERBE E PICNIC VERDE NEL PARCO – ore 16

Luogo: Colorno, Giardino Storico della Reggia – Piazza Garibaldi

“Leggiamo gli alberi”, letture nel Giardino dei Duchi. Un appuntamento per bimbi, genitori e nonni per ascoltare, all’ombra degli alberi del Giardino Storico della Reggia, storie di alberi, gnomi e folletti lette dai ragazzi del gruppo di lettura “AVivaVoce” dell’Istituto Comprensivo P.L. Belloni di Colorno.

Al termine pane e marmellata per i piccoli visitatori.

In collaborazione con il Gruppo di Lettura Avivavoce, dell’I.C. Belloni di Colorno.

Costo: € 6,50

A chi è rivolto: bambini dai 6 ai 12 anni

Gruppo: massimo 20 bambini

Iscrizione obbligatoria entro il 18/09/2019

Per le iscrizioni

0521 31 25 45 – reggiadicolorno@provincia.parma.it

Informazioni: Reggia di Colorno 0521 31 25 45

reggiadicolorno@provincia.parma.it – www.reggiadicolorno.it

Facebook: @reggiadicolorno – Instagram: @reggiadicolorno