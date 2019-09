Camminata della Malvasia a Felino

Torna a Felino, per la nona edizione, la “Camminata della Malvasia – Memorial Maurizio Bertani”, evento sportivo non competitivo, organizzato dalla società sportiva “Atletica Casone Noceto” e dal circolo sociale “San Michele” con il patrocinio del Comune di Felino e il sostegno dell’Azienda vitivinicola Amadei.

Il prossimo 22 settembre, con partenza unica alle ore 9, si potrà infatti prendere parte alla manifestazione ludico motoria a passo libero (corsa, camminata, nordic walking), con solito ritrovo presso il circolo Maurizio Bertani, in via Berlinguer a San Michele Tiorre.

“L’Amministrazione Comunale di Felino continua con favore a sostenere questa iniziativa che per il nono anno si svolge a San Michele Tiorre e che ci offre la possibilità di far conoscere le nostre belle colline ai numerosi partecipanti e ai podisti che potranno godere di scorci paesaggistici di grande impatto. Si passerà anche quest’anno fra le vigne e i boschi di San Michele Tiorre e dal Castello di Felino, tra i luoghi più suggestivi del nostro territorio”, afferma il Sindaco di Felino Elisa Leoni.

I percorsi saranno 3 rispettivamente di 8, 10 e 14 chilometri su percorso sterrato collinare, interamente segnalati, con passaggio dal castello di Felino e attraversamento del rinnovato sentiero del Rio Prugna.

I percorsi da 8 e 10 km saranno adatti a tutti, mentre quello da 14 più lungo e impegnativo richiede una preparazione fisica adeguata.

Sui percorsi corti saranno allestiti due ristori, uno al 5° chilometro e uno all’arrivo, mentre sul lungo si troverà un ristoro anche al 10° chilometro.

Come ormai da tradizione ci sarà da divertirsi anche per i più piccoli. Alle ore 8.45 partirà infatti il “Baby Trail” di circa 1 km su strada sterrata, gratuito e con premi e merenda per tutti i partecipanti. Vi potranno prendere parte i ragazzi/e fino ad un età di 14 anni.

Al termine del percorso, sarà possibile pranzare, previa prenotazione, presso il Circolo Sociale “San Michele” al prezzo di soli 9 euro. L’iscrizione alla Camminata della Malvasia costa 5 euro e dà diritto a un pacco gara. Saranno premiati i 10 gruppi più numerosi con almeno 10 partecipanti.