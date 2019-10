Insieme per il Baganza, una serata per guardare al futuro a cinque anni di distanza dall’alluvione

Sabato 12 ottobre, dalle 18.30, al Centro Giovani Montanara di via Pelicelli 13/a, si svolgerà la serata “Insieme per il Baganza”, il momento vuole essere l’occasione per riflettere, confrontarsi e guardare al futuro a 5 anni dall’alluvione del torrente Baganza del 2014.

L’iniziativa è stata illustrata, questa mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, dall’Assessore alle Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio e delle Opere Pubbliche, Michele Alinovi, da Benedetto Campione, Vice Presidente Coop Gruppo Scuola e coordinatore del Centro Giovani Montanara e dal Vice Coordinatore del Consiglio dei Cittadini Volontari del Quartiere Molinetto, Francesco Menozzi.

“La serata di sabato – ha spiegato l’assessore Michele Alinovi – vuole essere prima di tutto un momento di comunità condiviso con chi vive il Quartiere Montanara ma anche con il Molinetto e nasce dalla volontà di fare il punto della situazione a 5 anni dall’alluvione del Baganza con uno sguardo a quanto è stato fatto e c’è da fare, confrontandosi sul passato ma guardano, al contempo, al futuro. Per questo sono stati coinvolti diversi soggetti: Regione Emilia Romagna, Comitato Provinciale di Parma di Protezione Civile, Aipo, Scuole, Consigli dei Cittadini Volontari del Montanara e del Molinetto, associazioni, Comitato Alluvionati e, naturalmente, il Centro Giovani Montanara”. L’Assessore ha anticipato che il prossimo 18 ottobre, situazioni meteo permettendo, verrà collocata la campata nel nuovo Ponte della Navetta, che sarà inaugurato entro la fine dell’anno.

Soddisfazione è stata espressa da Benedetto Campione, coordinatore del Centro Giovani Montanara, che ha rimarcato come la serata di sabato 12 costituisca “un momento importante nel percorso di rinascita del Quartiere Montanara e della rete di relazioni fortemente compromesse dall’alluvione del 2014”.

Francesco Menozzi, Vice Coordinatore, del Consiglio dei Cittadini Volontari del Molinetto, ha spiegato come il momento sarà l’occasione per parlare anche delle progettualità messe in campo dai Consigli dei Cittadini Volontari del Montanara e del Molinetto ed ha ricordato il progetto di realizzazione di una pista ciclo pedonale tra il Ponte della Navetta ed il Quartiere Parma Mia messo in campo dal Quartiere Molinetto, nell’ambito del percorso legato al Bilancio Partecipativo promosso dal Comune.

Ed è stata pensata come serata conviviale con un grande spaghettata che sarà anticipata dagli interventi dei diversi soggetti che hanno collaborato nell’organizzazione dell’evento. Parma, a seguito dell’alluvione del 2014, ha saputo fare squadra e governare le sfide attraverso progetti condivisi per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio, con particolare riferimento all’asta fluviale del torrente Baganza. L’idea di coinvolgere i diversi protagonisti di un percorso complesso e impegnativo, nasce proprio della considerazione che solo unendo le forze è possibile dare risposte efficaci alle necessità espresse dal territorio.

Il momento, infatti, è stato organizzato dal Comune di Parma insieme al Comitato Provinciale di Parma delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile, Aipo – Agenzia Interregionale per il fiume Po, da Regione Emilia Romagna, con l’importante coinvolgimento del Centro Giovani Montanara, della scuole presenti sul territorio, in particolare dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto, dei rappresentanti dei Consigli dei Cittadini Volontari dei quartieri Montanara e Molinetto, delle associazioni del territorio del Comitato Alluvionati.

La serata si aprirà alle 18.30 con i saluti istituzionali dei rappresentanti di Regione Emilia Romagna per cui sarà presente Paola Gazzolo, Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna; del Comune di Parma con la presenza dell’Assessore alle Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio e delle Opere Pubbliche, Michele Alinovi, e dei rappresentanti dellaProtezione civile, Centro Giovani Montanara, Associazioni e Istituto comprensivo Salvo D’Acquisto.

A seguire, recita dei bambini e testimonianze degli “Angeli del fango”; la proiezione dei video prodotti dal Comune di Parma a testimonianza dell’alluvione del 2014 e del modello della nuova cassa di espansione del Baganza e, infine, la cena conviviale offerta dai volontari della Protezione civile di Parma.

La serata sarà preceduta, dalle 15 alle 17.30, dalle visite alla Cassa di espansione del torrente Parma, a cura del personale di AIPO. L’appuntamento è a Marano, via Giovanni Masi (laterale a destra di Strada Argini) a circa 6 km a sud della città, 600 metri dopo l’incrocio con Strada Bassa dei Folli (venendo da Parma). Per informazioni: 347 1707496