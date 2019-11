Pizzarotti sul comizio di Salvini: “Via Farini era già imballata per l’aperitivo serale”. Occhi (Lega): “L’ha presa male”

“Matteo Salvini arriva a #Parma per Halloween (e già qui…), in una via Farini già imballata per l’aperitivo serale. Si fa due selfie, dice due cretinate su una terra e una regione che non conosce. Probabilmente accenna ai tortellini, ai cappelletti e magari in uno slancio di auto esaltazione mistica ricorda quanto è buona la lasagna bolognese. Poi saluta e se ne va.

Sullo sfondo una regione bellissima che ha qualità, ricchezza, libertà e futuro da insegnare ed esportare nel mondo. (leggi intervento di Lucia Borgonzoni)

Matte, senti a me: prossima volta che passi da Parma avvisa, meno politica de panza, meno cibo e più concretezza, ché quando eri Ministro dell’Interno e ti abbiamo chiesto più forze dell’ordine in stazione te ne sei fregato e hai detto di no.” Lo scrive Federico Pizzarotti sulla sua pagina Facebook.

“Via Farini già imballata per l’aperitivo”. La ha presa bene Pizzarotti? Abbiamo ostruito i suoi passi carrai?” scrive il segretario provinciale della Lega Nord Emiliano Occhi. “Come al solito parla di cose che non sa. Ieri in via Farini si è parlato di Sanità, infrastrutture, agricoltura, imprese, famiglie e di un territorio da sempre trascurato dalla Regione. Se in questi anni invece di ammirarsi allo specchio, fondare partitini e cercare di costruirsi una carriera da professionista della politica, Pizzarotti avesse ascoltato i suoi cittadini, oggi saprebbe che sono stanchi di lui e dei suoi amici del Pd. Altro che “Matte senti a me”, tortellini e altre baggianate: il fiasco delle elezioni europee non ha insegnato proprio nulla al sindaco dei centri sociali e degli immigrati.

PS. A proposito di agenti di Polizia: dopo le promesse di Cancellieri, Alfano, Minniti l’unico ministro dell’Interno che ha effettivamente mandato nuovi agenti a Parma è stato Salvini. E con chi se la prende Pizzarotti??? Povera Parma!”