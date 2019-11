Il M5S di Parma: “Chiediamo che il Movimento si presenti alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna”

I consiglieri M5S Albiero, Bimbi, D’Andrea e Guernelli unitamente agli attivisti della provincia di Parma chiedono con forza ai vertici del Movimento 5 stelle che esso possa presentarsi alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna, smentendo quanto apparso in questi giorni sui giornali.

Riteniamo infatti sia fondamentale dare continuità al lavoro svolto in questi 5 anni dai nostri consiglieri regionali. Portare avanti le nostre battaglie all’interno delle istituzioni è un obbligo morale cui non possiamo sottrarci. Sanità pubblica, ambiente, messa in sicurezza del territorio, riduzione del consumo di suolo e aiuti alle piccole e medie imprese saranno i pilastri del nostro programma.

L’Emilia Romagna deve diventare l’inizio di una nuova era dalla quale, con coraggio ed entusiasmo, poter rinnovare e consolidare i principali valori del Movimento 5 Stelle.

L’alternativa temiamo invece possa equivalere ad un lento degrado verso l’oblio politico.

Con piena fiducia in Luigi Di Maio, ora spetta al nostro capo politico prendere atto di questo e degli altri messaggi provenienti dalla nostra regione e con responsabilità scegliere la strada da percorrere tutti assieme come sempre.

Ufficio Stampa