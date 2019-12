Pubblicato sul sito Comune il bando per la nuova “Scuola nel Parco”

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Parma, al seguente link: https://www.concorsiawn.it/scuolanelparco/home il bando inerente il “Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi, in modalità informatica, per la realizzazione del nuovo complesso scolastico denominato: “Scuola nel Parco”. Si tratta di un bando innovativo a cui sarà possibile partecipare sono in via telematica ed è articolato in due momenti. Il bando riguarda la realizzazione del complesso scolastico nell’ex area del Castelletto, tra via Zarotto e via Sidoli, recentemente acquisita dal Comune dallo Stato. Il nuovo complesso scolastico – scuola secondaria di primo grado (medie) – dovrà essere un edificio a basso impatto ambientale, in conformità con i criteri minimi ambientali previsti dalla normativa vigente.

“Con l’avvio del bando di progettazione – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Alinovi – inizia ufficialmente il percorso della nuova scuola media nel quartiere Cittadella. Si tratta di un intervento programmato da anni per rispondere alla crescente necessità di spazi scolastici, nell’ambito della scuola dell’obbligo, nei quartieri Lubiana – Cittadella”.

Il costo massimo dell’intervento, come precisato nel bando, è pari a 9 milioni e 500 mila euro.

La prima scadenza è fissata nel bando stesso e riguarda la seduta di generazione delle chiavi informatiche che si terrà il giorno 07/01/2020, alle ore 15, presso il Comune di Parma, Strada della Repubblica, 1 – Parma.

Il bando contempla una procedura aperta in due gradi. Il primo grado prevede l’elaborazione di un’idea progettuale. In questa fase i partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi del Documento preliminare alla progettazione e delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione Giudicatrice di scegliere, secondo i criteri di valutazione, i migliori cinque, con una selezionate senza formazione di graduatorie, da ammettere al secondo grado.

Il secondo grado prevede l’elaborazione progettuale. La partecipazione al secondo grado è riservata agli autori delle cinque migliori proposte ideative che, sviluppate nel rispetto dei costi del Documento preliminare alla progettazione e delle prestazioni richieste, saranno valutati dalla Commissione giudicatrice che, applicando i criteri di valutazione, formulerà la graduatoria, individuando la proposta progettuale vincitrice.

Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente banditore – Comune di Parma – e concorrenti, al fine di garantire anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie telematiche, attraverso il seguente sito web, appositamente predisposto:

https://www.concorsiawn/scuolanelparco/home