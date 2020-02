Un pranzo ai Musei del Cibo!

Parte con la riapertura a marzo 2020 “Pranza con noi”: proposte gastronomiche a base dei prodotti celebrati nei Musei del Cibo, menù nutrizionalmente equilibrati per bambini della scuola primaria e secondaria inferiore, in visita.

Bambini e ragazzi, infatti, sono un pubblico primario per i Musei del Cibo che hanno nella didattica uno dei punti forti della loro mission. Per dare qualche numero, lo scorso anno sono stati accolti quasi 7.000 studenti, provenienti da tutte le parti d’Italia.

I prodotti “raccontati” nei musei sono alimenti di grande qualità e il loro inserimento nel menù per le scuole fa parte dell’azione di educazione a corretti stili di vita condotta da anni nei confronti delle nuove generazioni. L’attenzione al cibo buono e sano nella nostra provincia si traduce in un approccio di sistema, in una sinergia fra le diverse realtà, in questo caso con l’Università. Di qui l’iniziativa realizzata in collaborazione con il dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma.

Le classi che si fermano per il pranzo sono numerose e ora potranno scegliere fra tre menù completi, costituiti da tre portate principali (primo piatto, secondo piatto, contorno) con frutta o dolce, elaborati dal gruppo di nutrizionisti, professoressa Francesca Scazzina e dottor Giuseppe Di Pedeguidati dal professor Furio Brighenti. I menù saranno realizzati nei ristoranti e punti di ristoro adiacenti ad alcuni dei musei: al Ristorante alla Corte di Giarola (Museo del Pomodoro e della Pasta), al Ristorante al Museo di Langhirano (Museo del Prosciutto), alla Sala degustazione Il Grappolo (Museo del Vino), all’Antica Corte Pallavicina (Museo del Culatello). È stata poi pensata anche un’alternativa al menù classico costituita da un ‘cestino’ per il pranzo, per i bambini di entrambe le fasce d’età (6-11 anni, 11-14 anni).

I menù sono consultabili nell’area Didattica del sito www.museidelcibo.it , progetto Pranza con noi.

Le porzioni indicate nei menù sono definite dalla “Società Italiana di Nutrizione Umana” all’interno dei “Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana” e dal documento “Linee strategiche per la ristorazione scolastica” redatto dalla regione Emilia-Romagna (2009). Inoltre per ogni menù formulato è fornito il valore energetico (kcal, kJ), il contenuto in nutrienti: grassi (di cui saturi), carboidrati (di cui zuccheri semplici), proteine totali (di cui proteine animali e vegetali) e fibra.

Nuovi menù buoni e salutari dunque, all’insegna dei prodotti tipici e di qualità del parmense.