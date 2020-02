L’artista ribelle

Se vi dico che sono Francesco Mazzola

forse non vorrete ascoltare da me nessuna parola

ma se vi dico che tutti mi chiamano il Parmigianino

certamente mi presterete attenzione un attimino.

Io sono l’unico vero e solo artista parmigiano

per cortesia non confondetemi con l’altro che è reggiano;

perché io sono nato nel cuore della città

in vicolo delle Asse o giù di là

ho studiato a Parma disegno e pittura

grazie ai miei zii che amavano la cultura

e seppur del reggiano ho ammirato gli affreschi

io, dopo, ho realizzato lavori a dir poco fiabeschi.

Mi chiamano Parmigianino per il mio aspetto minuto

e per il mio fare gentile sono stato spesso ben voluto,

comunque la mia storia è questa qua

ed è pregna di straordinaria autenticità

perché già a 16 anni ero un pittore autonomo

e dei miei affari divenni presto un attento economo,

pensate che facevo dei miracoli con il disegno

e da ciò si scoprì il mio adolescenziale ingegno;

poi lontano dai cittadini sguardi

realizzai l’incantevole pala di Bardi,

divenni quasi subito un affermato artista

essendo spesso un richiestissimo ritrattista.

In San Giovanni dipinsi un putto e alcune cappelle laterali

e le mie pennellate venivano considerate geniali,

così ricevetti tantissime commissioni

seguite da ancor più gratificazioni,

fin quando il mio stile lineare e delicato

fu richiesto anche dai Signori di Fontanellato

dove dipinsi le lunette con la favola di Diana ed Atteone

e tutto ciò riscosse un’enorme attenzione.

Poi partii per Roma e il suo Stato Pontificio

e la mia fama ebbe più che un beneficio

ancora si ammira il mio particolare autoritratto

che in uno specchio convesso ho fatto.

Tante frequentazioni ai circoli dei discepoli di Raffaello

perché nella capitale, l’urbinate era un modello.

Poi andai nella bella Bologna in San Petronio

dove dipinsi il San Rocco che vale un patrimonio,

non riposavo mai e lavoravo senza aver mai posa

realizzando le Madonne di Santa Margherita e della Rosa.

Tutti dicevano che il mio tratto era veloce

e che del manierismo ero la principale voce,

molti ritenevano il mio disegno colto e ardito

e per questo dai più giovani fui gradito.

Infine ritornai nella nostra città ducale

e in Steccata feci qualcosa di speciale,

sempre su un ponteggio ad affrescare le volte

detti corpo alle vergini sagge e a quelle stolte.

Poi fui giudicato inadempiente

e in carcere fui spedito immediatamente,

mi riscattai agli occhi di tutti con il ritratto di una giovane donna

è la nota “schiava turca” che è bella come una madonna;

un dipinto intenso e leggiadro

sicuramente il mio più bel quadro.

Alla fine della mia vita fuggii a Casalmaggiore

dove continuai l’attività di pittore,

non tutte le mie opere le ho completate e finite

comunque tutte con estro e genio le ho eseguite.

I miei capolavori mettono stupore negli occhi di chi li ammira

sia per le figure che per l’atmosfera che si respira

e se qualcuno prova forti ed inattese emozioni

sarà per l’allineamento che facevo delle proporzioni,

mi sono impegnato tanto nella minuziosa ricerca dei dettagli

e forse avrò commesso involontariamente degli sbagli;

di certo ci ho tenuto molto all’uso espressivo del colore

per dare alle mie opere e alla mia vita più forza e più valore

Elvis & Raffaele