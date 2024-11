A Lostello, venerdì 22 novembre, “Protagoniste cooperative: parole, imprese, società”

È in programma venerdì 22 novembre, alle 10, l’iniziativa pubblica “Protagoniste cooperative: parole, imprese, società”, ospitata nella cornice de Lostello all’interno del parco della Cittadella.

L’appuntamento rientra nel più ampio programma di eventi che coinvolge le città di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, inserito nel circuito Off del festival nazionale “L’Eredità delle Donne”, dedicato all’empowerment femminile. L’obiettivo è raccontare la contemporaneità attraverso le sue protagoniste, per riscoprire il ruolo che le donne hanno avuto e continuano ad avere nei diversi campi del sapere e della società, e contribuire così al progresso e all’eredità che lasceremo alle generazioni future.

La tappa di Parma, sostenuta da Proges e Emc2 onlus, è dedicata a “Le donne cooperatrici per la trasformazione sociale”, ovvero il contributo fondamentale delle donne nel mondo della cooperazione, non solo come protagoniste di iniziative economiche e sociali, ma anche come agenti di cambiamento, promotrici di uguaglianza, innovazione e solidarietà.

Dopo i saluti iniziali dell’assessora Caterina Bonetti, Comune di Parma, Antonietta Serri, resp. coop. sociali Legacoop Emilia Ovest, e Antonella Vezzani, Consigliera di Parità della Provincia di Parma, si aprirà il dibattito moderato da Chiara De Carli, giornalista, a cui prenderanno parte Barbara Lepri, direttrice Legacoop Emilia Romagna, Simona Caselli, presidente cooperativa Granlatte, Liliana Tessaroli, dirigente ARL, Simona Minari, Oikos, Claudia Florio, vicepresidente cooperativa Nuovi Profumi, Monica Comelli, Emc2 onlus, Rosaria Frisina, Parma4Women.