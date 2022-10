Agolino (Pd): “Coraggio Pd, per scrivere una pagina nuova”

“Quando tutto è a rischio, ci vuole coraggio”. Lo dichiara Guglielmo Agolino, Segretario del Circolo PD Molinetto e membro dell’Assemblea nazionale PD, a margine dell’iniziativa “Coraggio PD – Per fare un nuovo Partito Democratico” lanciata per sabato 29 ottobre a Roma dall’eurodeputato Brando Benifei, capodelegazione del PD al Parlamento europeo, e a cui hanno partecipato oltre 600 under 40 provenienti da tutta Italia.

Agolino ha guidato una delegazione di giovani del PD di Parma. Tra loro, Francesco Monteforte, membro dalla Direzione provinciale, Yuri Ferrari, consigliere comunale PD di Traversetolo e Victoria Oluboyo, consigliera comunale PD di Parma. Da remoto, anche il segretario provinciale dei Giovani Democratici, Vincenzo Guida.

Dall’Assemblea è emersa una forte critica all’attuale classe dirigente, ma – precisa Agolino – “non siamo i nuovi rottamatori. Rifiutiamo questa etichetta, che peraltro è stata espressione di un concetto violento e che ha creato divisioni nel nostro partito”.

“Crediamo, però, che a quindici anni dalla sua fondazione, il Partito Democratico sia davanti a una scelta netta: rassegnarsi al declino o affrontare la sfida di rinnovarsi profondamente. Dalla necessità di non sbagliare strada a questo bivio, nasce ‘Coraggio PD’: per mettere in discussione alcune delle scelte politiche prese dalla dirigenza del Partito Democratico di questi anni; per invertire la rotta con un’identità chiara e affrontare le sfide del lavoro, delle diseguaglianze, dei cambiamenti climatici e dei diritti”, conclude Agolino.

Dopo l’Assemblea di sabato, inizierà ora un percorso di assemblee sui territori che si svolgerà accompagnando la fase congressuale del partito.