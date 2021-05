Al via le domande per l’utilizzo annuale degli impianti sportivi comunali al coperto e natatori

Enti e società utilizzatrici possono inoltrare domanda per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali al coperto e natatori relativi all’annata sportiva 2021/2022, dovranno essere presentate compilando il modulo on line sul sito del Comune di Parma. compilando il modulo on line all’indirizzo http://www.servizi.comune.parma.it utilizzando:

le credenziali FedERa rilasciate dal Comune

le credenziali FedERa rilasciate dalla Regione Emilia Romagna per il Fascicolo Sanitari Elettronico

le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale)

Se non si è in possesso di alcuna credenziale, è necessario richiedere le credenziali SPID seguendo i passaggi indicati:

1 – Registrazione online sul sito http://www.servizi.comune.parma.it nella sezione “Credenziali SPID”

2 – Attivazione, recandosi presso gli sportelli del Duc, in Largo Torello de Strada 11/a, durante il normale orario di apertura al pubblico (lunedì e giovedì 8.15-17.30 – martedì mercoledì venerdì e sabato 8.15-13.30), con un documento di riconoscimento; si precisa che la procedura richiede tra i dati obbligatori un indirizzo mail valido ed un numero di cellulare.

Una volta in possesso delle credenziali SPID, si può compilare la domanda per l’utilizzo delle palestre comunali collegandosi al sito http://www.servizi.comune.parma.it sezione Sport.

Al termine della compilazione il sistema produrrà una ricevuta, in formato pdf, con numero di protocollo che attesta l’avvenuto inoltro della domanda che verrà inviata, contestualmente anche all’indirizzo mail indicato nella domanda.

Si precisa che la mancata ricezione della mail, contenente la ricevuta ed il relativo numero di protocollo, indica che la pratica non è andata a buon fine, quindi è necessario verificare la corretta compilazione e invio della domanda.

Le domande che completano la procedura con il rilascio del protocollo entro le ore 23:59:59 del 15 Luglio 2021 saranno considerate nella graduatoria entro i termini del Bando.

Le domande che concludono la loro procedura con l’attribuzione del numero di protocollo oltre tale data ed orario saranno considerate fuori termine e pertanto prese in considerazione dopole assegnazioni degli spazi acqua richiesti nei termini.

Per ogni eventuale richiesta di informazioni ci si potrà rivolgere al Contact Center del Comune di Parma al numero 052140521 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00

La domanda dovrà essere relativa ad ogni singola squadra e dovrà essere debitamente firmata dal Presidente della Società.

Per qualsiasi informazione, rivolgersi telefonicamente a:

Ufficio Impianti Sportivi al coperto al n° 0521-218665.