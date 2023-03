All’ingegnera Chiara Montanari il premio “Una Mimosa per l’Ambiente”: il 25 marzo all’Auditorium di APE Parma Museo

Sabato 25 marzo alle ore 16.30 a Parma all’ Auditorium dell’APE PARMA MUSEO l’Associazione donne ambientaliste ADA ODV organizza la 31^ edizione del Premio “Una Mimosa per l’Ambiente”. L’ evento fa parte del calendario di iniziative “8 marzo e dintorni. Un mese e oltre per raccontare le donne” promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma.

La manifestazione gode del patrocinio di Comune e Università di Parma.

In occasione della Festa della donna viene premiata ogni anno una figura femminile che si sia distinta nella divulgazione e nel sostegno delle tematiche ambientali.

L’ edizione 2023 assegnerà la spilla d’oro a forma di rametto di mimosa a Chiara Montanari, ingegnera che è stata la prima italiana a guidare una spedizione scientifica internazionale in Antartide “per la straordinaria capacità di gestire l’imprevedibile creando innovazione nella ricerca e nella sostenibilità ambientale”.

Chiara Montanari ha tenuto un appassionante diario delle sua esperienza pubblicato col titolo “Cronache dai ghiacci: 90 giorni in Antartide” Milano, Mondadori, offrendo uno spaccato di vita in un ambiente estremo con la necessità di mediare tra ricercatori, climatologi, geologi, biologi per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Per Chiara Montanari il mondo contemporaneo sta diventando simile all’Antartide per complessità, rischio e incertezza: da qui la filosofia dell’Antartic mindset, l’approccio antartico ricavato dalla sua esperienza che è diventato strumento per imparare ad affrontare l’imprevisto, sia all’interno della vita aziendale, sia individualmente.

Converseranno con la premiata Fabrizio Storti Prorettore per la Terza Missione dell’Università di Parma e Rosalba Lispi, presidente di ADA ODV.

Il premio “Una Mimosa per l’Ambiente” si avvale della collaborazione di Pier & Pier laboratorio orafo e dell’ospitalità gentilmente concessa da Fondazione Monteparma.

Ingresso libero.