Il prossimo week end a Colorno due eventi: “Gran Galà del Tortél Dóls” e “Sulla strada del Giglio”

Un binomio da non perdere. Il 12 e 13 ottobre, a Colorno, nella piazza antistante la Reggia e nelle vie del centro, arriveranno due eventi capaci di richiamare un folto pubblico di appassionati della buona tavola e del verde.

Si tratta della XVI edizione del “Gran Galà del Tortél Dóls”, ’evento dedicato all’antico piatto colornese che ogni anno vede la partecipazione di centinaia di curiosi e appassionati e “Sulla strada del Giglio 2024”, mercato straordinario d’autunno del giardinaggio di qualità, organizzati da Bi&Bi Eventi in collaborazione con il Comune di Colorno e la Confraternita del Tortél Dóls.

Il “Gran Galà del Tortél Dóls” è nato grazie al sapiente lavoro della Confraternita del Tortél Dóls, presieduta attualmente da Luciano Bergonzi: un gruppo di appassionati gourmet costituitosi nel 2008 e volta a promuovere il “Tortél Dóls di Colorno”, antico e unico primo piatto di Colorno che risalirebbe all’epoca di Maria Luigia d’Austria, moglie di Napoleone e sovrana del Ducato di Parma e Piacenza.

Il Tortél Dóls è un prodotto esclusivamente stagionale, che va dai primi giorni di ottobre ai primi giorni di marzo. Il territorio di produzione è collocato in una sottile lingua di terra che accompagna il fiume Po lungo la sponda parmense e comprende quattro comuni: Colorno, Mezzani, Sissa-Trecasali e Torrile. È un piatto dalle sfumature uniche, antiche, inusuali e sorprendenti, poiché utilizza ingredienti difficili da reperire e richiede una lavorazione sapiente e articolata. Il ripieno è composto, infatti, da frutti di alberi tipici della Bassa parmense come il melo cotogno, il pero nobile, il cocomero da mostarda o cocomero bianco, assieme a vino cotto e marmellata di susine; di fondamentale importanza anche la senape pura, da acquistare rigorosamente in farmacia come si faceva un tempo.

Domenica all’Area Feste dalle 15 alle 16.30 si svolgerà Dalla Mostarda al Tortello in tavola!, una vera e propria rappresentazione integrale di tutte le fasi della lavorazione del tortello dal cuore dolce! Tutta la ricetta, originale e depositata in Camera di Commercio a Parma, puntata per puntata: si partirà con la realizzazione della mostarda, passando dalla cottura del mosto di vino, fino ad arrivare al ripieno, alla pasta sfoglia per concludere con la cottura e il condimento. Tortéj Dóls avanzati? Il giorno dopo sono ancora più buoni, fritti e consumati a colazione tout court oppure come dessert con gelato alla crema o vaniglia.

Nel Ristorante del Tortél Dóls in piazza Garibaldi si offrirà ai visitatori l’opportunità di gustare i Tortéj Dóls preparati secondo la ricetta originale della Confraternita senza interruzioni o pause perchè aperto continuativamente fino all’ora di cena. Chi volesse pranzare alle 15 potrà farlo così in assoluta libertà.

Oltre a pranzi e cene, degustazione e vendita del Tortél Dóls di Colorno, sarà anche possibile assistere nell’Area Feste, nella due giorni, a diversi cooking show, abbinati a degustazioni gratuite (fino ad esaurimento), in cui si potrà ammirare l’abilità di chef come Marisa Maffeo, private chef, nota per la partecipazione a Masterchef 2019, il popolare cooking show televisivo, che proporrà una rivisitazione del tortello di Colorno, come farà anche Giuseppe Mazzocca, chef patissier, esperto lievitista e grande appassionato del lievito madre e Chiara Masino.

Dalle 9 al tramonto, nelle vie del centro e nella piazza antistante la Reggia si rinnoverà anche l’appuntamento con Sulla Strada del Giglio, mercato straordinario d’autunno del giardinaggio di qualità, edizione speciale della storica e conosciutissima Nel Segno Del Giglio.

La mostra-mercato (ingresso libero) ha in serbo per gli appassionati del verde il meglio per la stagione che verrà, ma anche pezzi unici di artigianato creativo di ottimo livello e prodotti di qualità di aziende agricole rigorosamente selezionate.

Sono oltre 70 gli espositori tra florovivasti selezionati, operatori di arredo giardino e brocantage, produttori alimentari e di tipicità del territorio, artisti artigiani. I tanti appassionati a Colorno avranno l’imbarazzo della scelta tra aster, anemoni giapponesi, bonsai e kokedama, graminacee, erbacee perenni, rampicanti, orchidee, piante grasse, bulbose, piante rare, curiosità botaniche, piante aromatiche e officinali, ma potranno usufruire dei consigli dei vivaisti in mostra.

Da segnalare anche domenica dalle 9 alle 11.30 partenza e arrivo della Maratona “Cammina con noi per battere il tempo”, iniziativa a scopo benefico a favore di A.I.M.A. (Associazione Italiana Malati di Alzheimer).

