All’Università di Parma la mostra fotografica “Mosaico” di Fiammetta Mamoli

Sarà visitabile da giovedì 6 maggio nella Sala delle Colonne del Palazzo Centrale dell’Ateneo in via Università 12 la mostra fotografica di Fiammetta Mamoli Mosaico, a cura dell’Associazione di Promozione Sociale W4W – Women for Women, primo step del progetto “La cultura accorcia le distanze”, inserito nel programma Parma Capitale Italiana della Cultura 2021.

L’inaugurazione ufficiale sarà venerdì 7 maggio alle 17.30, alla presenza del Rettore Paolo Andrei, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra, dell’Assessora a Partecipazione e Diritti dei cittadini Nicoletta Paci, della Consigliera comunale Nabila Mhaidra e della funzionaria dell’Ufficio Cittadinanza Attiva e Pari Opportunità Fabrizia Dalcò.

L’iniziativa documenta l’apporto concreto che, nel lavoro, nello studio e nel volontariato, donne italiane e straniere danno alla città all’interno di un intreccio di relazioni che il progetto stesso, frutto della collaborazione tra associazioni di donne italiane e straniere attive a Parma, ha fatto nascere e crescere.

I volti delle donne che compongono il mosaico (Angela, Anna, Anna, Carolina, Claudia, Ebe, Edith, Elvira, Fatiha, Federica, Felicina, Fiammetta, Francesca, Khadija, Laura, Leila, Manuela, Maria, Marina, Marina, Nabila, Rita, Rosette, Rossana, Victoria) sono solo alcuni di quelli che, in questi difficili mesi, hanno avviato questo percorso culturale destinato a unire e, dunque, ad accorciare le distanze.

La mostra fotografica, aperta fino all’11 giugno 2021, si avvale del sostegno del CSU – Centro Sociale Universitario, della Fondazione Cariparma e dell’Università di Parma ed è stata realizzata insieme a AIDM – Associazione Italiana Donne Medico, Al – Amal, Amici d’Africa, ANOLF-ODV, Associazione Peruviana Il sorriso di Michelle, Centro Interculturale di Parma e Provincia, Comunità Senegalesi di Parma e Provincia, Donne Algerine a Parma, Festival Of Praise & Care (Comunità Africana), FIDAPA-BPW (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), Forum Donne Indipendenti (Donne Albanesi), LiberaMente, MOICA – Movimento Italiano Casalinghe, Romania Chiama Parma, Soroptimist Club Parma, Voce Nuova Tunisia.

La mostra, ad accesso libero, si svolge nel rispetto della normativa anti-Covid ed è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Chiusa sabato e giorni festivi.

Per informazioni:

W4W – Women for Women

w4wparma@gmail.com

www.w4wparma.it

https://www.facebook.com/w4wparma/