Ampliamento dell’Itis Berenini, Malvisi: “Progetto essenziale per Fidenza”

Circa la presentazione dell’ampliamento dell’Istituto Itis Berenini di Fidenza, avvenuta quest’oggi presso la sede della Provincia di Parma, interviene il candidato sindaco Davide Malvisi, vicesindaco di Fidenza con delega ai Lavori Pubblici.

“Stiamo parlando di un progetto essenziale per Fidenza, un edificio all’avanguardia e moderno che, una volta completato, riqualificherà un pezzo importante della nostra città. Rigenererà uno spazio pubblico restituendo bellezza alla zona e offrendo un servizio fondamentale per famiglie e studenti, per un istituto che negli anni è cresciuto in numeri e presenze. Per Fidenza lo considero un risultato straordinario che si unisce a una serie di altri progetti, questa volta comunali, legati al mondo della scuola”.

“Penso ad esempio alla realizzazione del primo polo d’Infanzia all’asilo Aquilone, che sarà operativo già dal prossimo anno educativo; all’ampliamento dell’asilo Girotondo, che concluderà l’elenco di interventi messi in campo per azzerare le liste d’attesa per l’accesso ai servizi 0-6, e alla costruzione ex novo della scuola Verde a Villa Ferro, una scuola di grande importanza strategica per Fidenza che intendiamo restituire alle famiglie nei tempi prestabiliti.

La Fidenza del domani – conclude Malvisi – guarda alle famiglie e alle scuole con rispetto e responsabilità: il nostro obiettivo è fare della città un modello educativo provinciale e oltre”.