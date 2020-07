Anche la sede di Sorbolo della multinazionale Antares attiva le “ferie solidali”: 490 i giorni donati

Antares Vision compie un passo importante a sostegno dei propri dipendenti in un periodo in cui le aziende stanno facendo i conti con la ripartenza dopo l’emergenza COVID-19. In conformità sia con la normativa in vigore a livello nazionale che con il CCNL di riferimento, infatti, la multinazionale italiana ha da poco attivato l’Istituto delle Ferie Solidali, rivolto a chi ha esaurito ferie e permessi e non ha altre possibilità di richiedere congedi, non potendo usufruire di nessun altro tipo di ammortizzatore sociale.

Attraverso un sondaggio anonimo rivolto a tutta la popolazione aziendale, il Management dell’azienda bresciana ha potuto constatare la disponibilità di quasi il 70% dei propri collaboratori a cedere a titolo gratuito e su base volontaria ore di ferie (“ferie solidali”) ai colleghi che abbiano necessità di assistere i figli minori di 12 anni o che, per effetto di contingenze determinate dall’emergenza sanitaria Covid-19, abbiano necessità di assistere figli, coniugi, conviventi o genitori che necessitino di cure costanti, ma anche a quelli che svolgono una mansione non compatibile con il lavoro agile o che si trovano in una situazione di grave necessità, tale da impossibilitare lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Il Dipartimento Human Resource dell’Azienda ha così raccolto l’equivalente di circa 330 giorni. Successivamente il Management ha aggiunto ulteriori 4 ore a titolo di permesso retribuito per ogni 8 ore complessivamente cedute da parte dei lavoratori, aumentando il contatore di un’ulteriore 50% rispetto alle ferie cedute per un totale di circa 490 giorni totali di Ferie che saranno donate a chi presenta domanda. Il bonus è già attivo e sarà utilizzabile fino al 31 agosto 2020.

“Desideriamo ringraziare i nostri dipendenti per la partecipazione ed esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno deciso di donare le proprie ferie a chi è in difficoltà – le parole di Emidio Zorzella, Presidente e AD di Antares Vision –. Le giornate saranno destinate al supporto dei colleghi che si trovano in una situazione di disagio, determinata da questa situazione contingente. Stiamo vivendo un periodo davvero molto intenso e particolare e proprio per questo siamo ancora più aperti a soluzioni che possano tutelare le nostre persone. Raccogliendo i suggerimenti di alcuni colleghi, abbiamo pensato che questo fosse uno strumento estremamente utile e concreto per venire incontro alle esigenze dei nostri collaboratori”.