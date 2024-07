Anziano scomparso a Fornovo, ritrovato dai Carabinieri vicino al Taro

Anziano scomparso da Fornovo Taro, ritrovato, dopo intense ricerche da parte dei Carabinieri, riverso a terra ed infreddolito, ma tutto sommato in buone condizioni, in un terreno nei pressi del fiume Taro.

Ore di apprensione nella notte di ieri, a Fornovo Taro per un anziano di 75 anni, affetto da Alzheimer il quale si era allontanato, intorno alle 3 di notte, dall’abitazione e da allora risultava disperso. L’uomo, dopo essersi allontanato dalla casa ove risiede, ha fatto perdere le proprie tracce. I familiari hanno dato l’allarme al 112 e sono cominciate le ricerche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, che ha coordinato una vera e propria “battuta” in tutto il territorio circostante.

I militari, dopo aver raccolto le prime informazioni dalla moglie dell’anziano, la quale era molto preoccupata, date le patologie del marito, che era uscito di casa indossando pigiama e pantofole, decidevano di concentrare le ricerche in prossimità della fascia di sentieri che costeggia il fiume Taro, non lontano dall’abitazione. Proprio nei pressi di una costa completamente crollata a causa del recente maltempo, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Medesano, che stava battendo quel settore, richiamata dall’abbaiare continuo di un cane, entrava in un cortile isolato nei pressi del fiume.

Qui, a una decina di metri, non distante da un dirupo, notavano l’anziano riverso per terra a seguito di una brutta caduta. Immediatamente i militari provvedevano a prestare la prima assistenza, allertando contestualmente i soccorsi. Poco dopo giungeva sul posto un’ambulanza che provvedeva a trasportarlo presso l’ospedale di Parma, ove veniva medicato. Fortunatamente e grazie al provvidenziale intervento dei militari, che attivavano immediatamente le ricerche l’uomo è potuto tornare a casa.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma