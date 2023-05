APE Parma Museo: Isotta Piazza dialoga con Antonio Riccardi su poesia, scienza e lavoro

“Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai, / Silenziosa luna?” Ma sarà questa luna la stessa ch’era stata “sorella” di San Francesco e testimone petrarchesca degli affanni dell’uomo, dopo che Galileo ne ebbe vista e divulgata la rugosa superficie che con tanta evidenza l’apparentava al corruttibile mondo terrestre?

Se la natura delle cose da sempre è oggetto della poesia, la modernità dell’industria e del lavoro, come anche della tecnica e della scienza, sono divenute, soprattutto nell’ultimo secolo e mezzo, anch’esse oggetto e contesto della letteratura: di questo parlerà Isotta Piazza, docente di Letteratura Italiana Contemporanea dell’Università di Parma, con Antonio Riccardi, poeta di origini parmigiane ma cresciuto a Sesto San Giovanni, nell’incontro intitolato “Con la sirena saliva al mattino / la città dell’acciaio” in programma sabato 13 maggio alle 17 all’APE Parma Museo (Strada Farini 32/a), il centro culturale ed espositivo di Fondazione Monteparma.

L’appuntamento, che fa parte della rassegna LIBERaVOCE – Festa della Lettura ad alta voce, organizzata dall’Assessorato alla Cultura insieme alle Biblioteche del Comune di Parma con la collaborazione delle realtà aderenti al “Patto di Parma per la Lettura”, è promosso dall’Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo col sostegno di Fondazione Monteparma per discutere di come i temi della modernità, della scienza e del lavoro siano stati affrontati in letteratura, con l’idea di far crescere questa riflessione in un progetto stabile di ricerca aperto ad un pubblico anche di non specialisti.

Antonio Riccardi, dirigente editoriale prima presso Mondadori ed oggi presso SEM, è autore di numerosi testi poetici: Il profitto domestico, Milano, Mondadori, 1996; Gli impianti del dovere e della guerra, Milano, Garzanti, 2004; Argonauta con sirena, Milano, Quaderni di Orfeo, 2007; Aquarama e altre poesie d’amore, Milano, Garzanti, 2009; Tormenti della cattività, Milano, Garzanti, 2018; raccolti poi in Poesie 1987-2022, prefazione di Roberto Galaverni, Milano, Garzanti, 2022.

Isotta Piazza è autrice di numerosi studi sulla letteratura italiana: I personaggi lettori nell’opera di Italo Calvino, Milano, Unicopli, 2009; “Buoni libri per tutti”. L’editoria cattolica e l’evoluzione dei generi letterari nel secondo Ottocento, Milano, Unicopli, 2009; L’ultimo Rebora e il suo editore, Milano, Unicopli, 2013; Lo spazio mediale. Generi narrativi tra creatività letteraria e progettazione editoriale: il caso Verga, Firenze, Cesati, 2018; Spazio mediale e morfologia della narrazione, Firenze, Cesati, 2019 (insieme a Sara Martin); Dentro e fuori il testo. Dalla editoria alla filologia, saggi critici di Alberto Cadioli, Milano, Ledizioni, 2022 (insieme a Virna Brigatti); «Canonici si diventa». Mediazione editoriale e canonizzazione nel e del Novecento, Palermo, Palumbo, 2022.

L’incontro è a ingresso libero: è consigliata la prenotazione al tel. 0521 203413 oppure via e-mail: info@fondazionemonteparma.it