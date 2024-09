APE Parma Museo, presentazione del libro “Voci del Grande Fiume” di Schianchi e Pancaldi

Nuovo appuntamento letterario all’APE Parma Museo con il libro “Voci del Grande Fiume” di Andrea Schianchi e Lina Pancaldi, edito da MUP, che verrà presentato venerdì 20 settembre alle ore 17.30 nel centro culturale ed espositivo di Fondazione Monteparma.

Attraverso un viaggio interiore che è al contempo riscoperta del paesaggio padano, il figlio Andrea “dialoga” con i ricordi della madre, riflettendo sulla sua infanzia, quando negli anni Trenta la piccola Lina giocava con le bambole di pezza cucite dalla nonna, e sulla sua iniziazione al mondo adulto, segnata dal trasferimento in città avvenuto alla metà degli anni Sessanta.

La narrazione si sgrana a partire dal casello numero 34 della ferrovia Parma-Suzzara. In questo luogo dell’anima, le vicende della Storia si mescolano con la minuta esistenza della gente del Po, personaggi plasmati con la materia di un microcosmo che ha la consistenza atemporale del mito.

Il figlio riceve il dono della memoria antica con il garbo di una velata nostalgia, esorcizzando un ingombrante e doloroso senso dell’effimero che gli consente, infine, di riappropriarsi delle proprie radici. E, forse, di far riposare l’animo con la quiete concessa a chi ritrova la via di casa.

La storia si snoda come un ricamo, come un ordito che segue lo scorrere dei giorni, riportando alla memoria sogni e ferite, speranze e disillusioni: la narrazione, come la trama di un tessuto, svela l’arte minuziosa e paziente della scrittura.

Andrea Schianchi (Parma, 1967), laureato in Lettere moderne, è giornalista della “Gazzetta dello Sport” dal 1990. Ha dedicato diversi libri a campioni dello sport, tra cui Il comunista che allenò Pelè (Absolutely Free, vincitore del Premio Narrativa CONI nel 2022), dove João Saldanha, l’uomo che inventò il Brasile più bello di sempre, venne messo da parte dal regime fascista dell’epoca. In Fuoricampo in alto mare (Absolutely Free, 2023) ha fatto incontrare Santiago, il pescatore protagonista de Il vecchio e il mare di Hemingway, e il grande giocatore di baseball Joe Di Maggio. Nel romanzo Non spegnete quel fuoco (Absolutely Free, 2018) ha invece riportato alla luce la “battaglia epica” tra i Pompieri di La Spezia e il Grande Torino.

Lina Pancaldi è nata a Guastalla, Reggio Emilia, nel 1936. Appassionata di tutto ciò che proviene dal passato, nel 1979 ha aperto un negozio di piccolo antiquariato nel centro di Parma. Dal 2013 al 2021 la “Gazzetta di Parma” ha ospitato nella rubrica “Il racconto della domenica” i ricordi riuniti in questo volume.

Insieme all’autore, alla presentazione interverrà Stefano Frigeri, giornalista pubblicista che condivide con Andrea Schianchi la passione per lo sport e la partecipazione a trasmissioni televisive.

L’incontro è a ingresso libero, fino a esaurimento posti.