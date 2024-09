Appuntamenti di settembre al Castello di Bardi

Nel mese di settembre, il Castello di Bardi vi offre un ricco e variegato programma di intrattenimento. La Onlus Diaspro Rosso, gestore dei servizi per il pubblico del Castello, propone per il mese di settembre:

Sabato 14 settembre : Tour Experience con Ghost

: Tour Experience con Ghost Domenica 22 settembre :

: Sabato 28 settembre : Visita Guidata Storica

: Visita Guidata Storica Domenica 29 settembre: Bardi Fantastica con Harry

In settembre, il Castello di Bardi è aperto nei giorni feriali dalle 14:00 alle 19:00, nei sabati e festivi dalle 10:00 alle 19:00.

Domenica 1 settembre vieni in Castello per una giornata di Benessere scegliendo fra diverse attività: Cerchio dei quattro elementi, Ecstatic Dance, Viaggio sonoro con Gong, evento su prenotazione al 3248829288.

Visita il Castello domenica 8 settembre e lascia che melodie antiche e armoniose rendano speciale il tuo tour, a partire dalle ore 11:00.

Svela i misteri della Fortezza insieme a veri ricercatori del paranormale, partecipando a un’autentica indagine alla ricerca di indizi extrasensoriali. L’evento, su prenotazione, si terrà alle ore 21:00.

Sport e bellezza al Cavalcapedalando, meravigliosi cavalli e intrepidi ciclisti, attraverseranno gli splendidi percorsi della Val Ceno offrendo la possibilità di deliziarsi con la vista del Castello in tutta la sua maestosità. Iscrizioni inizio ore 8.00 presso il Lago Monti.

La Visita Guidata Storica Notturna, il 28 settembre, avvolgerà il Castello in un’atmosfera suggestiva, rendendo la tua visita guidata un’esperienza speciale. L’evento è solo su prenotazione e avrà inizio alle ore 21:00.

“Bardi Fantastica con Harry Potter” è un evento per grandi e piccini: vieni a conoscere Harry Potter e i suoi amici, divertiti con loro e vivi magiche avventure. L’evento si terrà domenica 29 settembre dalle ore 10:00, su prenotazione.

Il nostro staff è a disposizione per fornirvi indicazioni sui luoghi più suggestivi da visitare e sui locali dove gustare le prelibatezze tipiche della vallata. Inoltre, vi aiuteremo a individuare le strutture più caratteristiche dove soggiornare, rendendo unica la vostra permanenza.

Il costo del biglietto ordinario intero per settembre è di €7,00; il biglietto ridotto è di €4,50 (per i bambini dai 5 ai 14 anni). I prezzi del mese di settembre potrebbero variare in base agli eventi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: (+39) 3801088315 o 0525733021 – info@castellodibardi.info