Aprile mese della prevenzione alcologica: gli appuntamenti di Ausl Parma

Aprile è il mese dedicato alla prevenzione alcologica in tutto il mondo. Non un giorno, ma un mese intero, perché l’abuso di alcol e la dipendenza da questa sostanza rappresentano un grave problema di salute per molte persone. L’alcolismo è una dipendenza che ha effetti pesanti sulla salute della persona e sulla sua vita lavorativa e relazionale; per avere una maggiore consapevolezza di questo fenomeno, l’Azienda Usl di Parma ha previsto anche per quest’anno diversi appuntamenti su tutto il territorio provinciale. Corsi di aggiornamento per operatori sanitari e socio-sanitari, eventi di sensibilizzazione e stand informativi, formazione nelle scuole: sono tante le iniziative, con la collaborazione di associazioni e gruppi di aiuto, per affrontare il tema della prevenzione, dell’abuso e della dipendenza dall’alcol e dei servizi presenti sul territorio per dare aiuto a chi ne soffre. Infatti, uscire dalla dipendenza dall’alcol si può. Il primo passo verso la guarigione è chiedere aiuto. Ai Serdp, i servizi per le Dipendenze patologiche dell’Ausl, sono garantite, nel rispetto della massima riservatezza, le cure di carattere sanitario, psicologico e socio-educativo, oltre al sostegno di accesso nel sito www.ausl.pr.it.

LE INIZIATIVE SUL TERRITORIO

A Parma, sono in programma alcuni incontri di sensibilizzazione e di informazione aperti alla cittadinanza. Il 2, 9 e 23 aprile porte aperte al Servizio di alcologia in strada dei Mercati, dalle 10 alle 13, con la presenza delle associazioni AA, Al-Anon e ACAT. Il 10 aprile riunione aperta, promossa dal “Gruppo Armonia” di Al-Anon al Circolo Anziani Bizzozero, con inizio alle ore 20.30; si replica il 20 aprile questa volta con una riunione aperta organizzata dal “Gruppo di Santo Stefano” di AA in piazzale San Benedetto, con inizio alle ore 16. Il 15 aprile verrà allestito uno stand, promosso da ACAT, che proporrà attività di sensibilizzazione e informazione in piazza Garibaldi a Parma dalle 15 alle 18, mentre il 22 aprile le stesse attività verranno proposte all’ingresso di via Gramsci dell’ospedale Maggiore, sempre dalle 15 alle 18.

Sempre a Parma, sono previsti anche due seminari per operatori sanitari a cura del Dipartimento assistenziale integrato salute mentale-dipendenze patologiche dell’Ausl: il primo appuntamento, in collaborazione con il CEIS, si terrà alla Comunità terapeutica-riabilitativa Airone di Vicofertile giovedì 4 aprile, con inizio alle 9.30, e avrà come titolo “Percorsi condivisi in Alcologia: riflessioni operative”. Il secondo seminario, sempre a cura dal Daism-dp dell’Ausl, questa volta in collaborazione con i gruppi AMA, si terrà venerdì 12 aprile alle ore 9 nella sala conferenze “Anedda” dell’Assistenza Pubblica di Parma e avrà come titolo “Le relazioni di cura nelle organizzazioni sanitarie: l’urgenza di un nuovo modo di pensare ed agire la salute”.

Nel distretto Valli Taro e Ceno, il Ser-Dp organizza, nella mattina del 15 aprile, due stand informativi: uno al Punto di Comunità dell’ospedale Santa Maria e un altro all’ingresso della Casa della Comunità di Fornovo Taro. Sempre il 15 aprile si terrà un corso per operatori sanitari dal titolo “Prevenzione e diagnosi precoce delle patologie alcologiche”, nella sala formazione dell’ospedale di Borgotaro dalle ore 14.30.

Numerosi anche gli eventi previsti nel distretto Sud-Est. Negli ambulatori del SerdDp di Langhirano sono previste attività di informazione e sensibilizzazione: il 5 e il 26 aprile gli eventi saranno a cura dell’Associazione Alcolisti Anonimi e di Al-Anon, mentre il 12 e 19 aprile verranno organizzati dall’associazione ACAT. Nel pomeriggio del 12 aprile, in collaborazione con il Centro per le Famiglie del distretto, si terrà un incontro di prevenzione alcologica rivolto agli adolescenti che frequenteranno il grest estivo della parrocchia di Sala Baganza. Il 16 aprile, con inizio alle ore 9.30, è organizzato un evento online che coinvolge tutti gli istituti scolastici del distretto e l’Ufficio di Piano. In occasione dell’incontro, nato dalla collaborazione tra il SerDp distrettuale e le associazioni di auto mutuo aiuto AA e Al-anon, sarà presentato il progetto di prevenzione “Alcolescenti, giovani che promuovono consapevolezza”. Martedì 23 aprile, nei locali dell’autoscuola Carra di Langhirano con inizio alle ore 18.30, gli operatori del SerDp distrettuale parleranno di consumo di alcol in relazione alla guida di veicoli: l’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.

L’ATTIVITA’ DELL’UNITA’ DI STRADA

Continua anche per tutto il mese di aprile l’attività di promozione ed educazione sanitaria dell’Unità di Strada dell’Ausl, in occasione di diversi interventi nei locali della notte e negli istituti scolastici di Parma Itis e Bocchialini.