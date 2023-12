Arcidiacono (Pd) risponde a Pizzarotti: “A Risiko gioco con i miei figli, in politica sono sempre nello stesso partito”

Il consigliere comunale del Pd Marco Arcidiacono risponde all’intervista di Pizzarotti nella quale l’ex sindaco è stato molto severo con una parte del Pd di Parma (“Il PD ha molte facce. Alcune dimostrano responsabilità e serietà. Altre giocano a Risiko per dei piccoli interessi che spesso nulla hanno a che fare con il bene della comunità. Vedo quindi un PD forza di governo e un’altra più di lotta. Spesso contro nemici immaginari, o interni più che esterni. Viene confusa la dovuta lealtà come se fosse un bavaglio, l’amministrazione con la propaganda, l’interesse del singolo come quello della cittadinanza).”

Arcidiano gli ha risposto che “a Risiko gioco con i miei figli, quelli sono i miei interessi. In politica sono sempre nello stesso partito, con la stessa idea e con gli stessi obiettivi“.