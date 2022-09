Azienda Ospedaliera, Biagio Ambra (UIL): “La dirigenza medica lavora in una condizione insostenibile”

La nave è in avaria.

Dopo gli ultimi eventi accaduti in AOU di Parma, il Segretario Generale della UIL-FPL Biagio Ambra esprime le sue preoccupazioni sullo stato di totale sbando in cui versa il sistema organizzativo in Azienda Ospedaliera, non solo dal punto di vista economico ma soprattutto per quanto concerne l’organizzazione interna e le strategie di governo.

La dirigenza medica versa in una condizione insostenibile. Ormai non è più possibile poter lavorare agendo il proprio ruolo in sicurezza. Segnaliamo la continua fuga dei professionisti e di quelle eccellenze che prima erano attrattive per il territorio nazionale (in ambito ortopedico, come l’alta specializzazione nella chirurgia della spalla e del ginocchio, così come l’urologia, la chirurgia plastica e l’alta specializzazione dell’orecchio, la cardiologia ecc.).

A noi risulta, inoltre, che anche altre eccellenze in varie discipline sono in procinto di abbandonare la barca che sta affondando verso altre strutture nostre competitor del settore privato, privato convenzionato, nonché presso altri nosocomi extraregione.

La fuga, secondo quanto a noi segnalato dai diretti interessati, nasce per via della pessima gestione organizzativa sulla suddivisione degli interventi nei comparti operatori, le cui disponibilità sono conferite ad appannaggio dei pochi soliti noti per espletare i propri interventi e libere professioni contribuendo ad intasare le liste d’attesa.

Per quanto riguarda l’area comparto il piano assunzionale triennale non è stato per niente in grado di compensare le necessità di organico per garantire i servizi alla collettività, come del resto da noi segnalato più volte negli ultimi tre anni.

Per queste ragioni la UIL-FPL ha dichiarato lo stato di agitazione attualmente ancora in essere.

Oggi nei vari dipartimenti e servizi le piante organiche di base sono gravemente sottostimate per non parlare degli organici integrativi del tutto inesistenti.

Ciò nonostante, sebbene tale evidenza sia innegabile, nessun dirigente responsabile di dipartimento DPS ha avuto il coraggio di battere i pugni in tal senso se pur consapevoli di tali criticità, per il timore dei metodi imperativi del Direttore Generale. Ormai assunto ad unico plenipotenziario a seguito della recente nomina a commissario per la direzione della AUSL.

Le recenti “purghe” da lui messe in atto sostituendo alcuni vertici aziendali con facenti funzioni suoi accoliti, complice il silenzio assenso di alcune sigle sindacali, sono l’ennesima prova del clima di immoblismo decisionale che pervade tutto l’asset organizzativo aziendale e del sistema di relazioni clientelari che tiene in scacco l’AOU di Parma.

La nostra organizzazione non entra nel merito della questione “Esposito” i cui risvolti sono in carico alla magistratura, però registriamo, a seguito del recente provvedimento di reintegro, la prova che i valori aggiunti profusi da professionisti di rilievo non trovano adeguato spazio di azione in questo sistema aziendale malato ed autoreferenziale.

Troviamo, per di più, alquanto grave che non si sia praticata una adeguata rotazione sulle commissioni concorsuali degli ultimi due anni nei vari profili in barba a quanto stabilito dai regolamenti sulla trasparenza ed anticorruzione e troviamo altresì molto grave che negli ultimi bandi di selezione interne i vincitori siano curiosamente iscritti presso le medesime organizzazioni sindacali.

Da lunedi il Segretario Generale UIL FPL Parma si impegnerà a presidiare i vari dipartimenti nell’organizzazione di presidi nei vari dipartimenti per continuare a meglio vigilare sulle criticità sopra enunciate a sostegno di tutti i lavoratori.

Biagio Ambra – Il Segretario Generale UIL FPL Parma