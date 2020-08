Banchetto di Italia Viva: “Al populismo preferiamo il riformismo e il buon Governo”

Dal 29 agosto, ogni sabato mattina, il banchetto di Italia Viva sarà sotto i portici di via Mazzini; lo comunica il coordinamento provinciale di Parma tramite una nota che chiarisce tempistiche e prospettive.

“A circa un anno dalla nascita di Italia Viva , possiamo sicuramente dire che oggi le motivazioni della creazione del nostro progetto politico sono ancora

più chiare e coerenti di fronte anche alla scelta di un’alleanza strutturale PD-Movivemto 5 stelle. Al “populismo” preferiamo il “riformismo” ed il buon governo, senza polemica. Marcare questa distanza è, per noi, uno dei motivi per essere tra le persone ed iniziare a costruire una vera e propria alleanza con i cittadini di Parma guardando, tutti insieme, alle elezioni 2022. Abbiamo e vogliamo avere l’ambizione di scrivere una storia nuova e differente.

Consapevoli, inoltre, della difficoltà di questo momento storico e anche del nostro percorso, abbiamo scelto di correre soli in diverse regioni e a livello amministrativo in diversi comuni. Partendo dal 29 agosto, aspettiamo i cittadini di Parma in via Mazzini ogni sabato mattina.

Abbiamo davanti un mese di duro lavoro per spiegare le nostre idee e sostenere i nostri candidati. Per farlo, uno dei tanti strumenti a nostra disposizione saranno i banchetti. Veri e propri punti di ascolto, informazione e costruttivo confronto. La ripartenza della scuola, il sostegno alle famiglie, il lavoro e gli investimenti sono la nostra preoccupazione, puntiamo sull’ascolto e sulla partecipazione per mettere, come sempre, al centro le persone. I banchetti serviranno proprio a questo: ascoltare le problematiche e le necessità direttamente dalle parole dei cittadini. Questo è il primo e importantissimo passo. Facciamo squadra anche a Parma, vi aspettiamo!”