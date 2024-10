Beppe Negri (PD): “Negozi di quartiere sono i veri presidi contro disagio e microcriminalità, bene il Comune su Oltretorrente”

“La sicurezza delle nostre città è un tema troppo importante per lasciare che la destra se ne appropri e la utilizzi per diffondere falsità e menzogne. Quella stessa destra che ha promesso città più sicure e che ora lascia soli sindaci e amministratori dei territori. Siamo consapevoli che esiste un problema di microcriminalità e disagio sociale, che dobbiamo affrontare con serietà e competenza. Per questo, assieme al Partito Democratico e al nostro candidato presidente Michele De Pascale, stiamo lavorando ad alcuni progetti per supportare le attività commerciali e i negozi di quartiere, incentivando le associazioni culturali e promuovendo i caffè letterari, luoghi che rappresentano dei presidi sociali di estrema importanza per la sicurezza dei cittadini”.

Queste le parole di Beppe Negri, candidato al consiglio regionale dell’Emilia Romagna per il Partito Democratico alle elezioni del 17 e 18 novembre.

“Notevole il lavoro fatto dal Comune di Parma, con l’assunzione di nuovi agenti di Polizia Locale, con le nuove risorse per l’Oltretorrente e i suoi abitanti, implementando la cura delle aree verdi, rafforzando la video sorveglianza e inserendo nuovi street tutor nelle strade del quartiere. È da qui che dobbiamo ripartire per smascherare gli slogan propagandistici della destra di governo, che usa a sproposito il tema della sicurezza per alimentare la tensione sociale e nascondere la propria incapacità nel risolvere i problemi dei cittadini. Attendiamo dal Governo le assunzioni promesse per Carabinieri e Polizia di Stato” ha spiegato Negri.