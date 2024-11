Bianchi, (E-R Futura): “Cooperazione tra pubblico e privato sulla formazione per rilanciare l’occupazione”

Simona Bianchi candidata della lista Emilia-Romagna Futura per De Pascale Presidente, propone di rafforzare l’impegno della Regione, coinvolgendo le aziende, nell’ambito della formazione professionale.

“È fondamentale mettere a disposizione parte dei fondi regionali destinati alla formazione professionale per co-finanziare corsi richiesti direttamente dalle aziende e organizzati da enti accreditati, a cui potrebbero partecipare sia lavoratori delle stesse imprese, sia soggetti non occupati”. Lo dichiara Simona Bianchi candidata di +Europa nella lista dei Riformisti alle prossime elezioni regionali.

“In questo modo si favorirebbe l’arricchimento delle competenze professionali dei partecipanti, mettendo a disposizione delle aziende risorse umane specializzate, sempre più difficili da reperire sul mercato del lavoro di oggi. Questi corsi sarebbero inoltre uno strumento utile da rivolgere anche ai percettori di sussidi statali, persone che rischiano di rimanere marginalizzate dal mondo del lavoro – continua Bianchi”.

“In una società in continua trasformazione, emerge con forza la necessità di investire nella conoscenza per rilanciare l’occupazione e migliorare le prospettive lavorative. Solo attraverso un potenziamento delle competenze sarà possibile rispondere in modo efficace alle sfide del futuro. Negli ultimi anni, l’accelerazione del cambiamento tecnologico ha evidenziato l’urgenza di una forza lavoro preparata e in costante aggiornamento professionale”.

“Per rispondere a queste esigenze, è fondamentale un impegno condiviso da parte delle istituzioni pubbliche e private nel promuovere programmi di formazione e riqualificazione continua. Dobbiamo offrire ai lavoratori di tutte le età l’opportunità di acquisire competenze sempre nuove, per non lasciare indietro nessuno e preparare i cittadini Emiliano-Romagnoli ad affrontare le sfide di un mondo del lavoro in costante evoluzione – conclude la candidata”.