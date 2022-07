BorgoSound Festival: sabato 30 luglio la terza e ultima serata di selezione delle band

Ben sette le band in gara per l’ultimo round di selezione prima della pausa di agosto: sabato 30 luglio sul palco di pietra del decimo BorgoSound Festival si contenderanno la partecipazione alla semifinale e alla finale di settembre I Ragazzi del Tugurio, The Captain Loses Every Time, Noster Mood, Niluna, Fuoricampo, 3nEma, Rock’n’Roll Show.

Una serata intensa e ad alto contenuto rock per il contest musicale organizzato dall’associazione I Nostri Borghi, patrocinato dal Comune di Parma e con il sostegno di Iren, sarà affiancato dall’Avis – sempre alla ricerca di volontari e donatori – con il proprio gazebo; fra gli ospiti è atteso il giornalista Luigi Alfieri. L’appuntamento è per le 21 in piazzale Salvo D’Acquisto a Parma, con tanta buona musica nell’atmosfera familiare tipica dei borghi cittadini