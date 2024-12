Botti, petardi e fuochi d’artificio: il regolamento di Polizia Urbana ne vieta l’uso a Capodanno

Richiamo dell’Amministrazione in merito al divieto sull’uso di botti, petardi e fuochi d’artificio in occasione del Capodanno. Petardi, botti e artifici pirotecnici hanno, infatti, ricadute negative per l’ambiente, le persone e per gli amici a quattro zampe.

“Le norme – spiega il Vicesindaco con delega al Benessere Animale Lorenzo Lavagetto – ci sono: Parma è una tra le città italiane dove sono vietati botti e fuochi d’artificio, non solo a Capodanno. Il senso civico di tutti dovrebbe prevalere soprattutto nella notte di festa che ci aspetta, a beneficio dei nostri amici a quattro zampe”.

L’Amministrazione Comunale ricorda che il divieto di utilizzo di botti e petardi è previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Un richiamo, prima di tutto, al senso di responsabilità ed al senso civico: botti, petardi e fuochi d’artificio sono, infatti, vietati in tutta la città, tutto l’anno, non solo a Capodanno.

In particolare, sono vietati nel centro storico, dove sono presenti persone, animali, vicino ad abitazioni o dove possano recare disturbo, danno o molestia (art. 8 bis del Regolamento Polizia Urbana).

Prosegue la campagna del Comune di Parma contro i botti di Capodanno, ormai divenuta mission istituzionale già da diversi anni. L’Amministrazione ricorda anche che i fuochi pirotecnici costituiscono una fonte di inquinamento ambientale a causa dell’emissione di polveri sottili che si disperdono nell’aria.