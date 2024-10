Busseto, “Diffusione della Cultura della Legalità”: i carabinieri incontrano gli studenti

Intensa mattinata, qualche giorno fa all’Istituto Comprensivo Statale di Busseto. Il Capitano Matteo Scanu, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fidenza (accompagnato dal Maresciallo Ordinario Sandro Merlino, Comandante della locale Stazione CC) ha incontrato nell’attrezzata Aula Magna circa 100 studenti delle classi seconde e terze del plesso scolastico.

Un momento di vicinanza, dialogo e ascolto che si è rivelato molto interessante ed al quale i giovani hanno dimostrato interesse, attenzione e partecipazione.

Un’ora intensa, spesa con il principale intento di diffondere la “cultura della legalità”, nel corso della quale sono state trattate diverse tematiche quali: la violenza di genere, il bullismo, cyberbullismo, educazione e sicurezza stradale, la pedopornografia e il delicato tema degli stupefacenti.

I giovani, inizialmente sopresi e un po’ intimiditi dagli uomini in uniforme, hanno immediatamente dimostrato interesse per gli argomenti trattati ed empatia per i militari saliti in cattedra. Non sono mancate domande curiose, scambi di opinioni e informali interazioni con gli studenti, durante le quali i ragazzi hanno espresso positivi commenti in relazione all’incontro.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma