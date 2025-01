Campionato Baseball 2025: comunicato il calendario. Il Parma Clima in cerca di conferma

La Commissione Organizzazione Gare della Fibs ha comunicato alle società partecipanti al campionato di serie A il calendario della Regular Season che scatterà nel secondo weekend di aprile.

Il format del torneo prevede la disputa di due gare settimanali sulla distanza delle nove riprese. In ogni weekend è prevista l’alternanza dei campi e tutte le squadre giocheranno una partita in casa ed una in trasferta. Le gare si disputeranno nelle serate di venerdì e sabato alle ore 20. Possibile lo spostamento della gara del sabato sera alla domenica in caso di importante distanza chilometrica tra le due sedi. Le società dovranno comunicare eventuali accordi per le variazioni entro il prossimo 15 marzo 2025.

I campioni d’ Italia del Parma Clima sono stati inseriti nel girone A (Elite) con San Marino, Macerata, Bologna, Bbc Grosseto, Bsc Grosseto, Reggio Emilia e Nettuno ed esordiranno venerdì 11 aprile sul campo Reggio Emilia.

Questo il calendario:

1a giornata:

ven 11.04.25 Reggio Emilia – Parma Clima

sab 12.04.25 Parma Clima – Reggio Emilia

2a giornata:

ven 18.04.25 Parma Clima – BBC Grosseto

sab 19.04.25 BBC Grosseto – Parma Clima

3a giornata:

ven 25.04.25 San Marino – Parma Clima

sab 26.04.25 Parma Clima – San Marino

4a giornata:

ven 02.05.25 Parma Clima – Bologna

sab 03.05.25 Bologna – Parma Clima

5a giornata:

ven 09.05.25 BSC Grosseto – Parma Clima

sab 10.05.25 Parma Clima – BSC Grosseto

6a giornata:

ven 16.05.25 Macerata – Parma Clima

sab 17.05.25 Parma Clima – Mecerata

7a giornata: ven 23.05.25 Parma Clima – Nettuno

sab 24.05. 25 Nettuno – Parma Clima

8a giornata:

ven 30.05.25 Parma Clima – Reggio Emilia

sab 31.05.25 Reggio Emilia – Parma Clima

9a giornata:

ven 06.06.25 BBC Grosseto – Parma Clima

sab 07.06.25 Parma Clima – BBC Grosseto

10a giornata:

ven 13.06.25 Parma Clima – San Marino

sab 14.06.25 San Marino – Parma Clima

11a giornata:

ven 20.06.25 Bologna – Parma Clima

sab 21.06.25 Parma Clima – Bologna

12a giornata:

ven 04.07.25 Parma Clima – BSC Grosseto

sab 05.07.25 BSC Grosseto – Parma Clima

13a giornata:

ven 11.07.25 Parma Clima – Macerata

sab 12.07.25 Macerata – Parma Clima

14a giornata:

ven 18.07.25 Nettuno – Parma Clima

sab 19.07.25 Parma Clima – Nettuno

Al termine della Regular Season scatteranno i playoff (date ancora da stabilire) che assegneranno il titolo di campioni d’Italia.