Camst group presenta il piano strategico 2021-25: al centro crescita, sostenibilità, innovazione e territorio

Camst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, guarda ai prossimi anni e lancia il suo piano strategico quinquennale “Il futuro che scegliamo” con obiettivi ambiziosi per tutti i settori in cui opera. L’orizzonte di sviluppo è di cinque anni, dal 2021 al 2025. In uno scenario incerto determinato dagli effetti della Pandemia, l’obiettivo primario è superare i livelli di fatturato pre-covid entro il 2023, raggiungendo la cifra di € 863 milioni con EBITDA al 6,15%. Dopo questa prima fase di rilancio, l’azienda punterà ad una crescita costante negli anni successivi, durante i quali si lavorerà per superare il miliardo di fatturato nel 2025. Tra i principali obiettivi strategici lo sviluppo del segmento socio-sanitario nella ristorazione e nel facility management, il consolidamento della leadership nella ristorazione scolastica e l’innovazione della proposta per la ristorazione aziendale.

“L’obiettivo del piano è crescere in tutti settori in cui siamo presenti, rivedendo la nostra attività alla luce dei cambiamenti che la pandemia ha portato e porterà in Italia e nel mondo – spiega Danilo Villa, Direttore Generale di Camst. Il nostro intento è quello di considerare i temi della salute, della sostenibilità e della responsabilità quali bussole nel nostro percorso, lavorando per far sì che la competizione nel settore si sposti dal piano del prezzo a quello del valore. La concorrenza tra imprese, in particolare in settori fondamentali come quello della scuola o il socio-assistenziale, non può avvenire a scapito dei livelli di servizio e della qualità dell’offerta”.

Superata l’emergenza sanitaria, i trend rilevanti saranno l’attenzione alla salute e all’igiene, alla sicurezza alimentare e alla salubrità dei cibi, alla valorizzazione di ciò che è locale, l’importanza della responsabilità sociale, della sostenibilità, della riduzione di utilizzo e produzione di plastiche “usa e getta”. Questi temi sono declinati in modo trasversale all’interno del piano strategico quinquennale con azioni concrete.

Trend e prospettive nei settori di attività

Nel settore della ristorazione scolastica, dove Camst è tra i leader nel Paese, ci sarà un ulteriore rafforzamento della presenza dell’azienda. L’obiettivo per il 2022 è una crescita dei ricavi del 2,2%, con un +2,6% nel 2023. I pilastri della crescita dell’azienda in questo segmento sono il Servizio Nutrizione dedicato, lo sviluppo di app e strumenti digitali per la comunicazione con l’utenza e le partnership di valore con Enti di ricerca, Università e Scuole di Alta Formazione.

Un ambito di sviluppo riguarda anche il segmento della ristorazione socio-sanitaria, nel quale l’innovazione tecnologica nei processi di produzione rappresenterà nei prossimi anni un elemento distintivo dell’approccio di Camst. L’azienda punta a un +7,3% dei ricavi nel 2022 e a un ulteriore +2,4% nel 2023. Con questo scopo, è stato avviato il Progetto Sanità, con cui l’azienda intende riposizionarsi all’interno del comparto socio-sanitario, nei mondi del “caring” e del “curing”, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie di produzione come l’ATM (atmosfera protettiva) e il sottovuoto, che consentono una lunga e salubre conservazione dei pasti.

Nel panorama del lavoro, dove tutto è cambiato con la pratica sempre più diffusa dello smart working, la ristorazione aziendale sta operando un’innovazione e ampliamento dell’offerta. Il trend è quello di una soluzione tailor made, pensata per il singolo cliente: alla classica mensa si può affiancare la consegna di lunch box al dipendente o gli innovativi food corner, che comprendono anche gli “smart locker refrigerati”, ovvero frigoriferi intelligenti dove i dipendenti possono ritirare il proprio pasto prenotato con una app. Lo sviluppo della tecnologia in questo caso è fondamentale, volta tanto alla comunicazione quanto alla semplificazione e velocizzazione delle fasi di scelta, ordine, pagamento e ritiro, e di esperienza fisica fatta di accessibilità, servizio, igiene e soluzioni che semplifichino e rendano gradevole il consumo del pasto. La crescita prevista nel 2022 sarà del 9,9%, con un +22,9% nel 2023, anno che segnerà l’effettiva uscita dall’effetto pandemia sui ricavi nel settore.

Il segmento della ristorazione commerciale è stato quello maggiormente colpito dalla pandemia, con lunghi periodi di chiusura e riaperture. L’azienda ha previsto un piano di rilancio attraverso lo sviluppo di nuovi format, in particolare rivolti a target giovani e famiglie, in grado di intercettare le più recenti tendenze e mirare a un +31% dei ricavi nel 2022 e un ulteriore +23,5 nel 2023.

Nei facility services, l’obiettivo di Camst è crescere ulteriormente in un settore che anche durante il 2020 ha visto numeri postivi, ampliando la propria offerta anche in ottica sostenibilità e tecnologia (efficientamento energetico, smart city, ecc.). La crescita prevista interesserà in particolare il facility soft / sanificazione (+6% nel 2022 e +9% nel 2023) e tech (+15,8% nel 2022 e +17,1% nel 2023). In crescita anche le attività dell’area di business EMS (Enviromental Monitoring System) Compliance & Validation che si rivolge in particolare al settore privato farmaceutico, aerospaziale ed agroalimentare.

Nell’ambito del piano Camst prevede infine anche uno sviluppo nei Paesi europei in cui è già presente: Germania, Danimarca, Svizzera e Spagna. Nel periodo 2021-25 lo sviluppo delle società estere di Camst si concretizzerà nel consolidamento nei segmenti di business in cui già operiamo e, nei singoli paesi, nello sviluppo in nuovi segmenti. I paesi in cui siamo presenti costituiranno un hub per l’ingresso nei Paesi limitrofi. Le previsioni segnano +22,8% nel 2022 e +9,7% nel 2023.

Per raggiungere questi obiettivi, il capitale umano rappresenta l’elemento distintivo per lo sviluppo dell’azienda. Camst ha messo in campo una people strategy i cui pilastri sono la formazione (Scuola dei mestieri), lo sviluppo del middle managament e il Talent Management (percorsi di crescita per i giovani ad alto potenziale). Un perno del progetto è rappresentato dalla iniziative che puntano al miglioramento della qualità di vita dei lavoratori, con il potenziamento di aspetti di welfare, diversity e inclusion.

Tali obiettivi verranno raggiunti anche grazie ad una presenza produttiva sul territorio, che garantisce vicinanza al cliente finale e la possibilità di collaborare con Enti e Università. La valorizzazione dei presidi locali consente di promuovere attività di valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti del territorio, garantendo anche un supporto concreto alle realità culturali, solidali e sportive di ogni regione in cui opera Camst. In quest’ottica di vicinanza al territorio, l’azienda attiverà anche progetti locali in ambito prevenzione, educazione alla salute e divulgazione della scienza, promuovendo anche visite per i lavoratori con lo scopo di garantire salute e sicurezza in ogni area di attività.