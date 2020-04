Cavandoli e Campari: “Aboliamo Plastic Tax e Sugar Tax in modo bipartisan”

“Chiediamo al governo di eliminare Plastic tax e Sugar tax per non penalizzare ulteriormente l’economia nazionale e, in particolare, quella della nostra regione già messa a dura prova dalla crisi che stiamo vivendo. Invitiamo tutti i parlamentari di maggioranza e opposizione, in particolare quelli emiliani e romagnoli, a sostenere questa proposta.

Il danno dell’entrata in vigore di queste imposte sarebbe stato ingente per molte aziende emiliane anche prima della crisi del Coronavirus, oggi rischia di metterle in ginocchio definitivamente, con il pericolo reale di perdere 30.000 posti di lavoro. La Lega ha presentato emendamenti al decreto Cura Italia per abolire le due tasse, crediamo che un voto bipartisan delle Camere sarebbe un segnale importante per il nostro mondo produttivo e per tutto il Paese”.

Così i parlamentari parmigiani della Lega Laura Cavandoli e Maurizio Campari.