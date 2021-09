Cibus: 5mila ospiti in 4 giorni allo stand di Confagricoltura Parma

Sono state oltre 5mila le persone ospitate nello stand di Confagricoltura nei quattro giorni di Cibus alle Fiere di Parma. A tracciare un bilancio conclusivo è il presidente di Confagricoltura Parma Mario Marini: “È stata una fiera molto positiva – dichiara -. Abbiamo toccato con mano la voglia di ripartire. In quattro giorni abbiamo preparato 800 piatti per le degustazioni e allestito 4 aperitivi serali con i prodotti delle aziende socie di Confagricoltura per altre 300 persone. Inoltre abbiamo proposte 2 apprezzate colazioni all’italiana per 70 persone e 7 eventi di presentazioni di prodotti innovativi, mettendo in mostra il meglio del nostro territorio.

Tra gli eventi anche diversi show cooking con gli amici chef di Parma Quality Restaurants e l’Unione dei Ristoratori del Buon Ricordo. Il nostro stand ha confermato la vocazione di Confagricoltura ad essere non solo la Casa degli agricoltori, ma anche di tutta la filiera agroalimentare e di tutti coloro che gravitano nel mondo del food. La nostra è stata una piazza aperta a tutti dove potersi, nuovamente, incontrare di persona”.