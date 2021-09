Cittadella, Cavandoli (Lega): “Con apertura notturna c’è un problema sicurezza”

L’apertura serale del parco della Cittadella decisa dal Comune probabilmente per favorire le iniziative de Lo Stello ha aggiunto ai consueti problemi di incuria e assenza di manutenzioni da tempo lamentati dai parmigiani anche quelli delle baby gang e dei vandalismi notturni.

Oltre a palizzate e balaustre pericolanti e pericolose, panchine rotte, giochi inutilizzabili, complice la scarsa illuminazione e l’assenza di vigilanza, ora non mancano le bande di balordi che si dedicano a continui danneggiamenti e atti vandalici anche con coltelli e probabilmente al consumo e forse lo spaccio di droga. Viene segnalato addirittura qualcuno che entra in moto.

Nella latitanza del comune, i gestori dei giochi per bimbi, stanchi di effrazioni e danneggiamenti, si ritrovano a dover assoldare delle guardie giurate o a pattugliare di persona il parco la notte. E quando richiedono l’intervento delle pattuglie, riferiscono di sentirsi rispondere che non è possibile intervenire in tempi utili.

Chiediamo al Comune di intervenire al più presto per impedire che il degrado in cui ormai è scivolata gran parte della città si impossessi anche del parco più amato dalle famiglie e dagli sportivi parmigiani.

Così Laura Cavandoli, consigliere comunale della Lega nel suo intervento in consiglio.