Civiltà Parmigiana: “Salvini non conosce Parma. Le ‘imprese’ di Vignali sono purtroppo ben note ai parmigiani. Venga a galla la verità!”

A chi si rivolge Matteo Salvini quando esalta le virtù di Pietro Vignali (leggi)?

Non certamente agli elettori della Lega che nel 2012 manifestavano contro quest’ultimo chiedendone le dimissioni.

Non certamente a coloro che allora la stampa (Gazzetta di Parma del 3 giugno 2014) definiva “i vertici del Carroccio” vale a dire Fabio Rainieri, Maurizio Campari e Andrea Zorandi che rivolgevano parole di fuoco a Fabrizio Pallini, capolista nella lista di Vignali nonché Presidente, ora come allora, de “I nostri Borghi”, accusandoli di essere stati “sodali con l’Amministrazione Vignali contribuendo … all’avanzamento della desertificazione del centro storico e del degrado della Zona Nord oltre all’aumento dell’insicurezza reale e percepita in tutta la città”.

Appare dunque evidente che Salvini, quindi, viene a dare un sostegno esplicito senza senso e privo di fondamento a un candidato che non conosce così come non conosce né la nostra città né la nostra storia.

Sarebbe ora anche di smetterla nel millantare meriti inesistenti da parte di un personaggio come Pietro Vignali le cui “imprese” sono ben note a tutta la città.

Venga finalmente a galla la verità!

La gente di Parma è troppo intelligente per far finta di non ricordare che “il Sindaco che ha fatto bene”, come dice Salvini, non era Vignali bensì un “vero” grande Sindaco: ELVIO UBALDI.

È anche per questo che abbiamo rispolverato la sempre sonora campana di Civiltà Parmigiana: riportare la nostra città ai tempi in cui chi ci veniva a trovare non poteva non dire “questa è una bella città!”

Civiltà Parmigiana