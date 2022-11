Colto in flagrante a spacciare cocaina in via Garibaldi: arrestato un 32enne

Sorpreso a vendere sostanza stupefacente in centro città. Il tutto avviene ieri in Strada Garibaldi davanti al Piazzale della Pilotta, dove la pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, impegnata in un servizio a largo raggio predisposto per arginare il fenomeno della droga, mentre transita osserva un’autovettura di grossa cilindrata parcheggiata sul marciapiede ed un uomo, presumibilmente nordafricano, intento a cedere un qualcosa al conducente.

Accortosi del passaggio della “gazzella” l’uomo si allontana velocemente e getta un involucro all’interno di una fioriera. Fermato è stato identificato in un 32enne nigeriano in Italia senza fissa dimora con diversi precedenti di polizia. La pattuglia, recuperato quanto gettato, fa rientro in ufficio e sottopone a perquisizione il fermato, trovando nel giubbotto qualche centinaio di euro mentre all’interno della calza, prelevata dalla fioreria, circa 30 grammi di cocaina suddivisa in dosi.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire all’interno dell’armadio una calza, identica a quella sequestra in precedenza, con all’interno altri involucri per un peso di quasi 40 grammi di cocaina, la somma di mille euro, un bilancino di precisione e tutto il necessario per il confezionamento. Il 32enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Mentre, in Viale Toschi le pattuglie hanno fermato tre giovani, denunciandoli per detenzione ai fini di spaccio, trovandoli con 20 grammi di hashish. Le successive perquisizioni domiciliari consentivano di sequestrare complessivamente 40 grammi tra marijuana e cocaina nonchè alcune pastiglie di ecstasy. Al termine del servizio sono stati anche segnalati alla Prefettura circa 10 giovani.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma