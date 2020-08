Commemorazione del 38° anniversario dell’omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro

In occasione del 38° anniversario dell’efferato omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo, è in programma una cerimonia pubblica per ricordare il tragico evento.



La solenne cerimonia, promossa da Comune di Parma e Prefettura di Parma, avrà luogo giovedì 3 settembre, al cimitero urbano della Villetta con appuntamento, alle 10, nel cimitero monumentale, dove si formerà il corteo, alla presenza dei familiari e delle autorità cittadine. Il corteo istituzionale raggiungerà la tomba del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, per la deposizione delle corone e la commemorazione ufficiale.



Sempre giovedì 3 settembre, alle 9,15, l’Associazione Nazionale Carabinieri ha programmato la celebrazione di una Santa Messa, nell’oratorio del cimitero della Villetta, officiata dall’Ordinario Militare Regionale Tenente Colonnello don Giuseppe Grigolon.



Nel rispetto delle norme anticontagio Coronavirus, è necessario indossare la mascherina.