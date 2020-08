Comunicato “Parma Baseball 1949” sulla vicenda di Alessandro Deotto, il proprio atleta sospeso per doping

Nella giornata di ieri la nostra società ha appreso la notizia dal sito della Federazione Italiana Baseball e Softball ed ha ricevuto la seguente comunicazione via posta elettronica dal Tribunale Nazionale Antidoping:

La Prima Sezione del TNA (Tribunale Nazionale Antidoping), con procedimento n. 187/2020, in accoglimento della richiesta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha sospeso in data 5 agosto 2020 in via cautelare Alessandro Deotto, giocatore del Parma Clima, risultato positivo ad un controllo antidoping.

Nel prendere atto di quanto comunicato dichiariamo di credere alla buona fede del nostro atleta al quale siamo vicini in questo complicato passaggio della sua carriera sportiva.

Abbiamo sempre reputato Alessandro un ragazzo corretto nei comportamenti che ha sempre condiviso gli ideali di lealtà sportiva sostenuti dalla nostra società.

Siamo a disposizione del nostro tesserato per offrirgli tutto il supporto di cui dovesse necessitare in questo difficile momento.

1949 Parma Baseball Club A.S.D.

Ufficio Stampa