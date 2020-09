Concerto di Vinicio Capossela alla Reggia di Colorno

Dopo il grande concerto di solidarietà del 12 settembre in piazza Maggiore, a Bologna, e dopo l’appuntamento di Argenta (Fe), in programma il prossimo 25 settembre, continua in Emilia-Romagna la maratona di musica con altri due imperdibili spettacoli “Per gli Invisibili”, dei cinque previsti a supporto dei lavoratori del settore della musica dal vivo e realizzati col sostegno della Regione Emilia-Romagna, di Ater e il patrocinio di Siae Direzione nazionale, con la media partnership di Radio Bruno e Lepida Tv.

Il primo concerto si terrà il 2 ottobre alla Reggia di Colorno (Pr) e il secondo il 9 ottobre in piazza Fiume a Scandiano (Re).

I fondi raccolti durante le serate così come gli incassi delle biglietterie, una volta dedotte le spese per la loro realizzazione, verranno restituiti alla Regione Emilia-Romagna per essere reinvestiti e riutilizzati in nuove attività e iniziative “Per gli invisibili”.

(Foto: Gigi Montali)

Colorno (venerdì 2 ottobre)

E’ la terza tappa del progetto di solidarietà per i lavoratori e gli operatori dello spettacolo che si riconoscono in P.E.R (Promoter Emilia-Romagna), realizzata con la collaborazione della Provincia di Parma e del Comune di Colorno.

Ospite della manifestazione, dalle ore 21 alla Reggia di Colorno, è il cantautore e polistrumentista Vinicio Capossela, che proporrà al pubblico presente, anche se limitato dalle disposizioni Covid-19, una performance speciale e irripetibile intitolata “Edipo a Colorno, labirinti, mostri e eclissi degli invisibili al tempo degli spettacoli limitati”. Uno spettacolo che attualizza il mito di Edipo e richiama alle difficoltà legate alle misure di contrasto al Coronavirus: “Tutti noi come Edipo quando era Re, avevamo qualche certezza sul cammino intrapreso, occupavamo una posizione, vivevamo una ‘pretesa di onnipotenza’ che divorava il tempo. Intanto forze oscure si muovevano mentre una nuova forma di pestilenza investiva la nostra Tebe”.

Scandiano (venerdì 9 ottobre)

All’appuntamento di Scandiano, realizzato con la collaborazione del Comune, venerdì 9 ottobre, tanti grandi nomi della musica ma non solo. Sul palco di piazza Fiume, la location scandianese che tradizionalmente ospita le grandi serate musicali di festivaLOVE, dalle ore 20,30 inizieranno i Tre Allegri Ragazzi Morti, band friulana attiva da oltre 25 anni sulla scena del punk rock italiano riconoscibile per le maschere con cui da sempre si presentano al pubblico e create dalla matita di Davide Toffolo, chitarrista della band. I Tre Allegri Ragazzi Morti, band pilastro della scena punk rock alternativa italiana (Davide Toffolo, Enrico Molteni e Luca Masseroni), porteranno dal vivo in un travolgente concerto il loro ultimo album “Sindacato dei sogni” (2019) e il meglio del loro lungo e prolifico percorso discografico.

Sarà poi la volta di Vasco Brondi, che abbandonato lo pseudonimo “Le luci della centrale elettrica” presenterà un ricco repertorio della sua prolifica carriera cantautoriale insieme ad alcuni ospiti. Brondi arriva nella cittadina emiliana con i suoi Talismani per tempi incerti, spettacolo nato proprio in questi mesi così particolari e complicati e con il quale il cantautore è tornato a esibirsi dal vivo, a un anno e mezzo dalla conclusione del progetto artistico de Le Luci della Centrale Elettrica.

Il Manifesto “P.E.R.”

Il Manifesto declina le sollecitazioni e le proposte degli operatori per sollecitare le istituzioni a sostenere un settore “in ginocchio”. Tra queste: la necessità di individuare uno statuto del lavoro dello spettacolo, riaprire in sicurezza tutti gli spazi al chiuso da ottobre 2020, per dare la possibilità ai giovani artisti di esibirsi dal vivo; far sì che siano realizzate e finanziate tutte le iniziative utili alla ripartenza delle attività di spettacolo. E’ importante e necessaria anche un’adeguata protezione di continuità di reddito per i lavoratori nei periodi di non lavoro e in particolare l’applicazione di quanto indicato nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti, che invita gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l’adozione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l’assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee.

I biglietti

Per accedere al concerto di venerdì 2 ottobre alla Reggia di Colorno i biglietti saranno acquistabili sul sito www.boxerticket.it dalle ore 12 di mercoledì 23 settembre 2020. I biglietti per il 9 ottobre saranno a breve in vendita, sempre su www.boxerticket.it

Le persone diversamente abili possono richiedere il posto a loro riservato scrivendo all’indirizzo mail: diversamente.abili.per@promoteremiliaromagna.it.