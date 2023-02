Conferenza finale del progetto europeo Gemis: Promoting gender equality fore more inclusive society

Promuovere la parità di genere a tutti i livelli e in tutti gli ambiti, è questo l’obiettivo della conferenza finale del progetto europeo Gemis – Promoting gender equality for e more inclusive society, con la tre giorni che ha preso avvio, oggi, dedicata alla “Leadership femminile nelle società europee”

Un momento importante che vede coinvolte manager, imprenditrici, rappresentati di istituzioni e associazioni che racconteranno la loro esperienza nel mondo lavorativo, le difficoltà e i successi. Un momento, quindi di approfondimento e di confronto che ha preso avvio questa mattina con saluti istituzionali, nella sala del Consiglio Comunale, dell’Assessora alle pari opportunità, Caterina Bonetti e dell’Assessora regionale alle Pari Opportunità, Barbara Lori, e che prosegue oggi, domani e venerdì nel Complesso di San Paolo, in vicolo delle Asse 5/a.

L’Assessora alle Pari Opportunità, Caterina Bonetti, in apertura della sessione ha rimarcato: “Si tratta di un momento molto importante, come Amministrazione siamo orgogliosi di ospitare questo meeting. Durante la tre giorni si affronteranno temi trasversali alle politiche di genere che vanno dal lavoro alla salute, all’integrazione sociale. Per quanto riguarda la valorizzazione delle donne e la leadership femminile, c’è ancora molta strada da fare. La conferenza finale rappresenta un momento importante per sensibilizzare la nostra comunità sull’importanza delle buone pratiche che possiamo scambiarci in queste occasioni e per migliorare la presenza femminile nei ruoli apicali”.

L’Assessora regionale alle Pari Opportunità, Barbara Lori, si è soffermata sull’impegno della Regione in favore della promozione della pari opportunità. “Dal 2020 – ha spiegato – la Regione Emilia-Romagna ha inserito gli obiettivi che riguardano le pari opportunità tra quelli strategici. Di recente è stato approvato un piano di formazione sul tema, rivolto agli insegnanti delle scuole. Dal 2014, anno in cui è stata approvata la Regione sull’uguaglianza di genere, sono stati fatti diversi passi in avanti, ma non basta. E’ necessario promuovere costantemente una cultura della parità di genere e la conferenza che prende avvio oggi rappresenta certamente un momento significativo in questo senso”.

Il progetto europeo “Gemis – Promoting Gender equality for a more inclusive society” vede capofila il Comune di Norrköping (Svezia). Partner sono il Comune di Parma, Comune di Miasto Piotrkow Trybunalski (Polonia), Comune di Esslingen am Neckar (Germania), Comune di Santo Tirso (Portogallo), Comune di Vienne (Francia), il Gender studies o.p.s. (Rep. Ceca), il network SERN (Sweden Emilia-Romagna Network). La partecipazione alla conferenza ed alle singole sessioni è libera e gratuita.

Il programma dei prossimi giorni prevede.

Giovedì 9, alle 9.30, “Leadership femminile in Italia: status quo e prospettive” a cura di Elisabetta Todeschini Comitato Direttivo Federmanager Minerva. Segue “Testimonianze sull’imprenditoria femminile a Parma” a cura di Simona Minari e Elisabetta Bernardini del Comitato per l’imprenditoria Femminile. “Generativa, condivisa e dal basso: un’esperienza di leadership da (e per) un ecosistema collaborativo” a cura di Rosella Lombardozzi, fondatrice Officine On/Off. Chiuderanno la giornata due testimonianze di esperienze europee.

Venerdì 10 febbraio, alle 9.30, “L’esperienza del Comune di Parma: valorizzazione delle politiche di genere e percorsi per la parità” a cura di Fabrizia Dalcò, responsabile S.O. Cittadinanza attiva e Pari Opportunità del Comune di Parma. Si chiude alle 11.15 con “Il ruolo del Cug nelle pubbliche amministrazioni” a cura di Emanuela Allegri, Presidente Cug Comune Parma.

Il progetto rientra nel programma Europe for Citizens e promuove l’uguaglianza di genere per una società più inclusiva. Si focalizza sull’aumento della partecipazione delle donne nella società e sulla riduzione della discriminazione di genere, per poter creare una società inclusiva che risponda ai bisogni di tutti i cittadini. Durante l’incontro verranno presentati un Manuale con indicazioni sulle azioni concrete da adottare nei diversi paesi per una governance più sensibile al genere e per aumentare la partecipazione delle donne nelle posizioni decisionali e le Linee Guida per un linguaggio inclusivo di genere. Diratta su canale YouTube Città di Parma.