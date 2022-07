Controlli contro le “stragi del sabato sera” a Sorbolo: un arresto

Nella notte di venerdì 16 e sabato 17 luglio, i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani, unitamente al personale della Polizia Locale, sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”.

I posti di controllo sono stati effettuati nei punti più sensibili della circolazione stradale ed in corrispondenza dei locali della movida, con l’ausilio del personale della Polizia Locale ed etilometro. Al termine del servizio sono stati sei i deferiti all’Autorità Giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza ed oltre sette quelli sanzionati amministrativamente.

Nel corso del medesimo servizio veniva tratto in arresto un cittadino italiano di 42 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quest’ultimo veniva quindi associato presso la casa circondariale di Via Burla.