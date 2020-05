Controlli straordinari interforze: Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale in un servizio di controlli a persone e residenze

Nella giornata del 19 Maggio 2020, gli Operatori in forza presso la Squadra Volante della Questura di Parma, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, con l’ausilio della locale Polizia Municipale, hanno svolto una eccezionale attività di controllo ad abitazioni sospette e relativi occupanti nel quartiere San Leonardo.

La predetta attività ha visto passare al setaccio talune abitazioni oggetto di pregresse segnalazioni site in particolari vie di interesse quali via Trento, via Palermo, via Alessandria e Viale Bottego.

Dagli accertamenti effettuati venivano riscontrate anomalie contrattuali oggi in corso di valutazione, ai fini delle contestazioni, da parte della Guardia di Finanza. In particolare, in via Trento venivano accertate situazioni abitative in evidente degrado, laddove in unità immobiliari destinate ad accogliere, come da contratto, singoli nuclei familiari, si accertava la presenza di ulteriori occupanti risultanti in nero e dichiaranti di pagare mensilmente centinaia di euro sulla base di meri accordi interpersonali.

Nel corso del servizio venivano inoltre identificati e controllati i soggetti presenti presso le unità abitative, decine di persone, le cui posizioni sul territorio nazionale risultavano in regola.

Il servizio predetto si inserisce all’interno di controlli interforze finalizzati a contrastare la delinquenza che si manifesta non solo lungo le strade ma anche all’interno delle abitazioni. Controlli che mirano altresì a reprimere forme di violazioni economico-finanziarie.

Servizi che continueranno nei prossimi giorni.