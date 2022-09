Controlli sul territorio: denunciati due giovani a Collecchio per tentato furto in un supermercato

I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme negli ultimi giorni, anche in concomitanza con la riapertura delle scuole, hanno posto in essere ed intensificato i servizi di controllo del territorio che comprende diversi comuni tra l’area pedemontana ed il comune termale.

Costante la presenza delle pattuglie nei parchi e nelle aree di aggregazione dei più giovani, per prevenire i reati originati da disagio giovanile e dal consumo di sostanze stupefacenti. Proprio in questo ambito i militari hanno fermato diversi giovani assuntori, trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente. In tutto sei i giovani segnalati alla Prefettura e circa una decina i grammi di sostanza, hashish soprattutto, recuperate e sottoposte a sequestro.

I Carabinieri della Stazione di Collecchio invece hanno fermato e denunciato per tentato furto due giovani che hanno provato a sottrarre alcune bottiglie di alcolici da un supermercato. La merce, recuperata, è stata riconsegnata all’esercizio.

Non sono mancati i controlli alla circolazione stradale, finalizzati alla prevenzione delle condotte pericolose per l’incolumità degli utenti della strada. Sono state denunciate 4 persone, che guidavano avendo superato i limiti di alcool nel sangue e alle quali è stata ritirata la patente, mentre un altro automobilista è stato sanzionato per guida con patente scaduta.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma