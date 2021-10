Convegno a Basilicanova: “Compostaggio nel parmense, quali sono le prospettive future?”

Parma, la provincia e il compostaggio: una triade che fa bene all’ambiente e alle tasche dei cittadini. A confermarlo sono i risultati delle importanti sperimentazioni svolte sul territorio per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti.



Il supporto al compostaggio domestico, che implica per i cittadini anche uno sconto della tariffa sulla Tari, il compostaggio di comunità, il compostaggio locale presso grandi utenze come gli impianti sportivi, mense ed orti sociali, sono alcune delle esperienze svolte a Parma e provincia per “chiudere il cerchio” e trasformare i rifiuti in terriccio ricco di humus, da utilizzare direttamente sul posto.



Pratiche valide che collocano i comuni della provincia di Parma tra i più attivi e virtuosi nella realizzazione di progetti innovativi sul compostaggio, come conferma il report di Atersir, l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti.



Ad oggi, però, del 38% dei rifiuti organici prodotti in Emilia Romagna, solo il 4% viene intercettato dal compostaggio di prossimità; questo si traduce in oltre un milione di tonnellate di rifiuti da raccogliere, da trasportare, da trattare e smaltire, con costi notevoli per i cittadini e per l’ambiente.



Quanto si può fare ancora per ridurre ulteriormente i costi ambientali dei rifiuti vegetali? Quali le opportunità di carattere economico e finanziario per il compostaggio?



Queste ed altre tematiche verranno approfondite nell’incontro “Il compostaggio domestico e di prossimità: esperienze e prospettive”, organizzato dalla Cooperativa Sociale Cigno Verde, venerdì 8 ottobre, alle ore 17:00, presso Sala “Amoretti” di Basilicanova.



In concomitanza del Festival dello Sviluppo Sostenibile, l’evento sarà l’occasione per approfondire, con gli esperti del settore, tematiche di interesse collettivo.



Interverranno Maurizio Olivieri (Assessore Ambiente e Bilancio Comune di Montechiarugolo), Enrico Ottolini (Responsabile Composharing Coop sociale Cigno Verde), Andrea Cocchi (Associazione Italiana Compostaggio), Fiorenza Genovese (EduIren), Lorenzo Frattini (Presidente Legambiente Emilia Romagna), i vari Comuni del territorio coinvolti in progetti di compostaggio.



Sono invitati a partecipare tutti i cittadini, le istituzioni locali, il mondo delle imprese, e le realtà del terzo settore.