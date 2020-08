Corsaro (Pd Oltretorrente) sull’alleanza Pd-M5S: “Caro Zingaretti, il va tutto bene Madama la Marchesa ci seppellirà”

E’ critica la segretaria del Pd Oltretorrente, Gabriella Corsaro, con l’entusiasmo del segretario nazionale Zingaretti per il voto dei militanti del M5S a favore (al 60%) di alleanze col Pd a livello locale: “Mio caro Segretario Zingaretti, è troppo. Formare il Governo è stato un atto di responsabilità ma il prezzo non doveva essere la dignità del Partito Democratico. Davvero ora va bene la scelta di pochi sulla piattaforma di un’azienda privata per determinare scelte politiche che riguarderanno la tenuta democratica del Paese? Davvero siamo passati dal dover avere al dover dare? Anni di insulti gravi sono cancellati in virtù di che cosa? La pietra sul passato è un macigno sul futuro, il “va tutto bene Madama la Marchesa” ci seppellirà. Io giá non mi sento bene.”