Cure ospedaliere: anche a Parma il soggiorno è sereno, gli Inchotels offrono accoglienza

Per le persone che devono affrontare le cure ospedaliere lontano da casa e per i familiari che li accompagnano, arriva a Parma “Soggiorno Sereno – Sandro Gabbani Onlus”, un progetto che offre un alloggio gratuito nelle strutture alberghiere del gruppo IncHotels.

Grazie alla disponibilità dei gestori, la famiglia Incerti, anche la nostra città fa suo questo progetto, nato vent’anni fa a Roma dall’impegno dell’Associazione Soggiorno Sereno – Sandro Gabbani Onlus.

Gli alberghi che offrono un soggiorno sereno e alleviano le giornate già difficili di chi deve convivere con la malattia, sono le cinque strutture che gestisce la famiglia Incerti in città: il Best Western Plus Hotel Farnese, Il Best Western Green City, l’Hotel Parma e Congressi, l’Hotel San Marco Parma Ovest e l’Holiday Inn Express.

Per chi sta attraversando un momento di difficoltà, sapere di poter contare su un luogo accogliente e confortevole alla fine di una lunga giornata, non è solo un sollievo ma il segno tangibile di una città che mostra il suo lato più umano e non resta indifferente alle difficoltà degli altri.

È un abbraccio reso possibile anche dalla presenza dei volontari del Progetto Parma welFare che, dal Punto di Comunità in Ospedale, raccolgono le richieste, ne valutano la congruità e si coordinano con il personale degli hotels che a sua volta assegna le stanze in base alla disponibilità. Al bisogno risponde un’accoglienza senza remore, dettata dal desiderio profondo di fare la propria parte per il bene della comunità.

Il progetto, partito nel dicembre 2023, in poco meno di un anno ha già messo a disposizione più di 130 pernottamenti con la prima colazione, a titolo totalmente gratuito, in camere singole, doppie o triple, in base alle diverse esigenze degli ospiti. L’ambizione del progetto è di non fermarsi e crescere ancora, coinvolgendo le provincie limitrofe a Parma dove è presente il gruppo IncHotels.

L’alloggio è completamente gratuito per tutti, ma c’è la possibilità, per chi desidera, di lasciare un contributo al progetto con una donazione sul fondo “Non più soli – Parma WelFare”, attivo a Munus Fondazione di Comunità di Parma. Il fondo si pone l’obiettivo di fornire ulteriori servizi gratuiti agli ospiti, come i pasti e i trasporti: sostenerlo è un gesto che può rimettere in circolo il bene ricevuto e consentire ad altri di usufruire dei tanti servizi necessari, previsti dal progetto.

“Non più soli”, infatti, vuole essere vicino a trecentosessanta gradi a chi sta attraversando un momento di difficoltà a causa di una malattia, offrendo ad esempio i trasporti, gli ausili sanitari, spesso indispensabili per le dimissioni o un primo aiuto a domicilio fra spesa, compagnia, commissioni.

Tutto sotto il cappello di Parma welFare, una grande rete che si prende cura delle fragilità; ne fanno parte Csv Emilia, Comune di Parma, Ausl, con Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Csv Emilia, Consorzio Solidarietà Sociale, Cisl, Uil, Cgil, Università di Parma, Asp ad Personam Parma, Caritas Parmense, i Punti di Comunità e le trenta associazioni che aderiscono al progetto “Non più soli”.

“Sono felice e molto orgoglioso che Soggiorno Sereno abbia messo radici anche a Parma. Ringrazio Francesco Incerti per aver accolto e dato vita all’iniziativa che può regalare un po’ di serenità a chi sta affrontando momenti difficili” è il pensiero di Stefano Gabbani, fondatore della onlus.

“Soggiorno Sereno – Sandro Gabbani Onlus” è il nuovo tassello che aggiunge l’accoglienza a un mosaico sempre più ricco di possibilità, una nuova opportunità di solidarietà che, ancora una volta, unisce l’intera comunità per fare la differenza e non lasciare indietro nessuno.

Per attivare l’accoglienza basta contattare il Punto di comunità presso l’Ospedale Maggiore di Parma (referente: Roberta Bergonzi) al 320 085 6284 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, sabato dalle 9 alle 12 oppure scrivere a puntocomunitaospedale@gmail.com