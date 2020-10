Daniele Calà, nuovo Ministro di Culto della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, ricevuto in municipio

Il nuovo responsabile della comunità di Parma per la Chiesa Avventista del Settimo Giorno, Ministro di Culto, Daniele Calà, ha fatto tappa, oggi, in municipio, dove è stato ricevuto dal Sindaco, Federico Pizzarotti.

Con lui era presente il Ministro di Culto, ed ex responsabile della comunità di Parma, Daniele La Mantia, che ha presentato al primo cittadino il suo successore. Si è trattato di un in contro franco e costruttivo in cui il primo cittadino ha fatto gli auguri di buon lavoro al nuovo responsabile della comunità cittadina della Chiesa Avventista del Settimo Giorno.