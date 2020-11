D’intesa con il Comune di Parma consegna gratuita a domicilio di farmaci e parafarmaci per tutti, per quattro mesi

LloydsFarmacia – d’intesa con il Comune di Parma – annuncia il rinnovo del servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci a sostegno dell’intera cittadinanza, da dicembre fino a tutto marzo 2021. Con il sopraggiungere della stagione invernale, nella città di Parma, fino a tutto marzo, sarà possibile prenotare farmaci e parafarmaci con l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita e riceverli comodamente a casa, a titolo completamente gratuito, per tutti. Sono ad oggi in totale 3 le LloydsFarmacia che offrono il servizio.



Soddisfazione è stata espressa da Nicoletta Paci, Assessora alle politiche per la sanità del Comune di Parma, “Si tratta di un’iniziativa meritevole che va a favore, prima di tutto, delle fasce più deboli della popolazione, in un periodo particolarmente delicato come quello legato all’emergenza Covid 19.”



Le tre LloydsFarmacia di Parma che offrono il servizio:

FARMACIA Indirizzo Telefono Farmacia Comunale Campioni Via Campioni, 6/A 0521 – 966096 Farmacia Comunale Fleming Via Fleming, 27 0521 – 983355 Farmacia Comunale Mille

Aperta h24 365 giorni/anno Via dei Mille, 52/B



0521 – 253181