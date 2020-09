Dolce come le castagne, prezioso come i funghi e i tartufi: è l’autunno in Alta Valtaro!

Con l’arrivo del mese di settembre si apre la stagione migliore per gustare i piatti tradizionali di questo angolo di Appennino parmense, al confine con Liguria e Toscana.

Una posizione geografica fortunata, dove la terra dona i suoi frutti più buoni, soprattutto in autunno, a cominciare dal fungo di Borgotaro IGP, unico micete in Europa con questa denominazione, per poi passare al tartufo, soprattutto nell’area di Bedonia, e poi ancora ottime castagne, presenti un pò ovunque nel territorio.

Perchè non pensare quindi ad un weekend autunnale in Alta Valtaro, un’immersione nei colori e nei sapori di questa terra, perfetta per chi, come quest’anno, vuole vivere esperienze autentiche fuori dalle rotte del turismo di massa, con un’ospitalità dedicata e variegata, che spazia da agriturismi nella natura e b&b pittoreschi.

Tantissimi poi i ristoranti sparsi nei cinque comuni dell’alta valle, Albareto, Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano e Tornolo, con abili chef che propongono i piatti tradizionali ma anche interpretazioni personali più moderne.

Testimonial di questo autunno in Alta Valtaro è la blogger di “Tortelli & Co” Serena Picelli, che sulla pagina youtube di turismovaltaro propone videoricette dei piatti più amati con funghi e tartufi. Perfetto per chi vuole cucinare come le mamme valtaresi!

L’occasione è golosa per fare scorta di tante prelibatezze, dai funghi (freschi, secchi, sott’olio) ai tartufi, passando per il Parmigiano Reggiano di montagna dei due caseifici che lo producono ad Albareto e Bedonia.

L’estate 2020 ha portato alla riscoperta delle passeggiate in montagna, anche quelle per famiglie e per chi è meno allenato, attività che in autunno diventano ancora più suggestive fra i colori del bosco che cambiano e incantano. Tantissimi i sentieri segnalati CAI, e molte anche le escursioni guidate con trekkingtaroceno, oltre a diversi servizi di noleggio mtb e ebike.

Per chi invece vuole provare l’emozione di trovare un fungo nel bosco, ma non sa da dove cominciare, c’è anche un servizio di accompagnamento con guida in riserva (in cui si paga solo i funghi che si raccolgono).