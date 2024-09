Effetto Parma sta con il Gruppo Consigliare nel sostenere Fadda come Presidente della Provincia

Tra le candidature avanzate per ricoprire il ruolo di Presidente della Provincia di Parma, quella di Alessandro Fadda è certamente la più appropriata. L’Associazione Effetto Parma appoggia pienamente la scelta espressa dal nostro Capogruppo in Consiglio Oronzo Pinto di votare l’attuale Sindaco di Torrile come prossimo Presidente della Provincia.

In diverse occasioni Fadda ha dimostrato la competenza e la concretezza che servono per amministrare realtà complesse ed articolate. La sua capacità di dialogo e la sua attitudine a focalizzarsi sugli obiettivi lo rendono particolarmente adatto ad un ruolo così importante, che speriamo in futuro possa tornare ad essere individuato attraverso la consultazione diretta dell’elettorato.

Siamo certi che Alessandro saprà distinguersi anche in ambito provinciale costruendo una Amministrazione efficace ed efficiente.

Mirko Reggiani – Effetto Parma